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Подпорную стену на Героев Севастополя в этом году не отремонтируют — только разрабатывают проект
автор фото: Алексей Дудаков, «Индустриальный канал»

Подпорную стену на Героев Севастополя в этом году не отремонтируют — только разрабатывают проект

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:13 22.05.2024

До конца 2024 года, сообщает «Севастопольская газета» будут разрабатывать проектно-сметную документацию.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры заключила контракт с челябинской компанией — ООО «ТК Проект» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и устройству защитных сооружений от обрушений на скально-обвальном участке дороги по ул.Героев Севастополя. Длина обвалоопасного участка составляет 110 метров.

Стоимость проектных работ оценивается в 4,5 миллиона рублей.

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Склон с подпорной стеной на ул.Героев Севастополя в 2024 году серьезно обваливался 5, 19, 20 и 23 января. Сошедший грунт несколько засыпал дорогу и повреждал троллейбусную контактную сеть. Для ликвидации последствий происшествий приходилось перекрывать движение по практически единственной улице, связывающей Корабельную сторону с центром Севастополя.

источник: «Севастопольская газета»

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