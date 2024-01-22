Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный крымчанин

Сотрудники на удаленке подрабатывают чаще и тратят на дополнительную работу больше времени, чем те, кто ходит на работу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Крыма.

В Крыму подработки имеют 18% опрошенных. Причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (21%). Среди удаленщиков 25% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди горожан, трудящихся на территории работодателя, — 20%. На подработки 60% опрошенных тратят менее 10 часов в неделю, каждый четвертый уделяет дополнительной работе от 10 до 20 часов (24%), еще 16% уделяют подработке более 20 часов в неделю, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Каждому третьему подработки приносят от 10 до 30% общего дохода. По оценкам 38% опрошенных, доход от подработки составляет менее 15% их общего дохода. 18% горожан зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 14% опрошенных — более 50% от общего дохода.

Работающие дистанционно тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто трудится на территории работодателя.

Время проведения: 9—17 января 2024 года