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Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный крымчанин
фото: pikist.com

Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный крымчанин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 22.01.2024

Сотрудники на удаленке подрабатывают чаще и тратят на дополнительную работу больше времени, чем те, кто ходит на работу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Крыма.

В Крыму подработки имеют 18% опрошенных. Причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (21%). Среди удаленщиков 25% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди горожан, трудящихся на территории работодателя, — 20%. На подработки 60% опрошенных тратят менее 10 часов в неделю, каждый четвертый уделяет дополнительной работе от 10 до 20 часов (24%), еще 16% уделяют подработке более 20 часов в неделю, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Каждому третьему подработки приносят от 10 до 30% общего дохода. По оценкам 38% опрошенных, доход от подработки составляет менее 15% их общего дохода. 18% горожан зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 14% опрошенных — более 50% от общего дохода.

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Работающие дистанционно тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто трудится на территории работодателя.

Время проведения: 9—17 января 2024 года

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