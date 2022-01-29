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Подразделения ПВО Украины провели учения близ границы с Крымом

Подразделения ПВО Украины провели учения близ границы с Крымом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 20:35 29.01.2022

Учились отражать «атаку вражеского десанта».

Военнослужащие подразделений ПВО оперативного командования «Юг» провели учения на юге Украины по противодействию высадке десанта.

Провели практическое тактико-специальное учение (без боевой стрельбы) по прикрытию важных объектов, недопущению высадки воздушных десантов в южных областях Украины, — сообщило командование в Facebook.

Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”

Отмечается, что командиры мобильных огневых групп отработали практические действия личного состава при нападении условного воздушного и наземного противника.

Воины-зенитчики усовершенствовали практические действия при совершении марша в район выполнения задач, занятия, обустройство и смену стартовых позиций, — уточняется в сообщении.

Отметим, что 13 января Генштаб ВСУ сообщал, что на полигоне в Херсонской области прошли учения подразделений противовоздушной обороны группировки войск «Юг» с использованием ЗРК «Оса-АКМ». 19-20 января в Одесской области прошли учения по прикрытию участка морского побережья. Ранее в минобороны Украины сообщали о проведении учений на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, в ходе которых отрабатывались действия по уничтожению техники и живой силы с использованием реактивных систем залпового огня «Град».

Подразделения ПВО Украины провели учения близ границы с Крымом

Фото:  Оперативне командування «Південь»/Operational Command “South”


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