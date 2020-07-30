Подрядчик не справился с реконструкцией Исторического бульвара в Севастополе

Севастополь с рабочим визитом посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. Исторический бульвар осматривала в сопровождении врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Исторический бульвар уже несколько лет стоит в таком разрушенном виде, что радости абсолютно не вызывает. Об этом мы совершенно честно говорим — подрядчик не справился. Понятно, что все устарело, нужно проектировать, нужно продумывать, чтобы сделать удобное, комфортное пространство. Работы точно сейчас не будут стоять на паузе, все будет делаться. В ближайшее время, надеемся, появится новый доработанный проект. Если понадобится дополнительное финансирование, приложу все усилия, чтобы пространство возродилось и приобрело новую жизнь, — заявил в ходе осмотра территории бульвара Михаил Развожаев.

По словам врио Губернатора Севастополя, Исторический бульвар имеет важное значение для города.

Очень важно не только благоустроить территорию в части сохранения объекта культурного наследия, реконструировать инженерные сети, но и провести реконструкцию ключевых объектов мемориального комплекса. Есть еще проблемы, но мы их будем решать. Постараемся все сделать оперативно, — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее, напомним, президент РФ Владимир Путин поручил до конца марта следующего года представить предложения по освобождению от сторонних коммерческих организаций Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854 – 1855 годах «Исторический бульвар».

Совместно с региональными властями мы занимаемся исполнением поручения президента по освобождению территории от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности, — заверила Ольга Любимова.

Министр культуры РФ подчеркнула, что пообщалась с руководством музея на тему платного входа и рада тому, что было принято взвешенное решение, с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Конечно, вход на Исторический бульвар будет бесплатным, несмотря на то, что музейное сообщество столкнулось с определенными сложностями из-за коронавируса. Знаю, что огромное количество людей хотело посетить это место, — отмечает Ольга Любимова.

В ходе визита в Севастополь Ольга Любимова и Михаил Развожаев также посетили строящееся фондохранилище музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Омеге.