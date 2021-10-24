Подробно о новых ограничительных мерах в Севастополе

С 30 октября по 7 ноября включительно во всей стране объявлены выходные дни с сохранением заработной платы — такой указ в среду подписал Президент Владимир Путин. Сделано это для того, чтобы приостановить распространение коронавируса, который в стране последние недели бьет рекорды по заболеваемости и смертности. В Севастополе ситуация такая же напряженная, как и во всей стране: больше 300 заболевших в сутки, в ковидных госпиталях минимальное количество свободных коек — необходимо разорвать цепочки контактов и стабилизировать обстановку.

Ограничения.

Указом губернатора Севастополя вводятся дополнительные ограничительные меры. Так, по рекомендации Роспотребнадзора теперь медицинская справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для допуска в организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, а также в организации досуга граждан, в том числе кинотеатры, театры, библиотеки, музеи, пешие и автобусные экскурсиии. Для посещения указанных заведений необходимо будет предъявить сертификат вакцинации от коронавируса или QR-код с портала госуслуг, или результат отрицательного ПЦР-теста, срок действия которого не превышает 7 дней, или справку о том, что за последние полгода вы перенесли заболевание.

Прописан в указе и механизм проверки QR-кодов, который будет включать в себя не только его сканирование устройствами с доступом к ГИС «Интернет», но и сверку соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде с данными документа, удостоверяющего личность.

Медицинские справки об отрицательном результате ПЦР-теста также будут подлежать проверке. Помимо сверки данных о владельце справки, будет проверяться и наличие в ней реквизитов, оригинала печати медицинской организации и подписи должностного лица, выдавшего справку. Таким образом, распечатанные электронные справки или их копии для предъявления не подойдут.

Стоит отметить, что по-прежнему проживание в гостиницах и иных местах размещения осуществляется при наличии сведений о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни, полученных на портале госуслуг, или результата ПЦР-теста о наличии антител, который был выдан не ранее чем за 72 часа до заезда. Непосредственно при заселении тест необходимо повторить, и до получения результатов повторного исследования на новую коронавирусную инфекцию необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.

Кто работает, а кто нет.

С 30 октября по 7 ноября свою работу приостановят предприятия, которые осуществляют реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуг. В их число входят кафе, бары, рестораны, закусочные, объекты розничной торговли, организации, оказывающие бытовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, солярии, сауны и бани, массажные салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны. Будут закрыты организации, организующие досуг и развлечения, в том числе в парках и торгово-развлекательных центрах. Приостановят работу культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов). Временно под запретом будут игровые мероприятия, мастер-классы с очным присутствием граждан.

При этом предусмотрены и исключения. Так, учреждения общественного питания смогут работать навынос. Допущены к работе будут и те организации общепита, которые расположены в гостиницах и иных местах размещения граждан. Но только при условии, что питание будет организовано исключительно для лиц, там проживающих. Также услуги по организации питания будут оказываться для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие места общественного питания граждан, не являющимися работниками.

Работать в прежнем режиме будут продовольственные магазины и аптеки. Магазины непродовольственных товаров буду работать в том случае, если ими реализуются товары первой необходимости, перечень которых определен распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 762-р. Разрешена будет и розничная продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Бытовые услуги в период с 30 октября по 7 ноября будут доступны при условии, что они оказываются без посещения помещений организации. К таким услугам относится ремонт и обслуживание бытовой техники, ремонт обуви, химчистка, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и т.д.

К работе могут быть допущены лица, обеспечивающие охрану и содержание территорий, зданий и сооружений организаций, а также лица, участвующие в поддержании непрерывных технологических процессов. Сотрудники организаций, задействованные в начислении и выплате заработной платы, также будут работать в этот период.

На указанные период нерабочих дней временно будет приостановлено предоставление государственных услуг в помещениях государственных органов власти и госучреждениях, в том числе в МФЦ. При этом, если дата регистрации брака выпала на период с 30 октября по 7 ноября и не может быть перенесена, расписаться молодожены все же смогут, при условии, что число участников мероприятия не будет превышать 10 человек. Доступными будут также услуги государственной регистрации по расторжению брака, регистрации рождения и регистрации смерти.

Если иные услуги могут быть представлены в электронном виде, то они будут предоставляться исключительно в электронном виде.

Для тех граждан, у кого в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. подойдет время для совершения действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг, предусмотрена отсрочка по их совершению на девять календарных дней.

В штатном режиме будут работать стационары и все пункты вакцинации против COVID-19, в том числе мобильные.

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь будет предоставляться в соответствии с режимом работы учреждений в период с 30 октября по 3 ноября 2021 г., а с 4 по 7 ноября работать будет служба неотложной помощи и врачи будут выезжать на дом. Стоматологические услуги будут оказываться только в формате экстренной и неотложной помощи.

Предусмотрена и организация дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях для детей, чьи родители будут работать. Для того, чтобы ребенок попал в такую группу, родителям необходимо заранее написать заявление. В каких детских садах откроются дежурные группы, станет известно на днях.

С полным текстом Указа губернатора вы можете ознакомиться на сайте .