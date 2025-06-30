Подробности ЧП в «Тайгане»: лев удерживал Олега Зубкова около семи минут

Лев ударил Олега, и после того как тот упал, у животного включился инстинкт и на эмоциях он вцепился в горло человека. Изначально хищник не охотился на своего хозяина. Дальше лев попытался оттащить его от этого места. Хищник удерживал Зубкова и передвигался с ним по вольеру около семи минут. Это очень много, слишком много, — написал Запашный.

Запашный подчеркнул, то, что Зубков остался жив, можно считать чудом. По словам дрессировщика, пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина несколько раз таранила хищника гольфмобилем, но это не давало результата.

В какой-то момент она даже пыталась заехать на самого Олега, чтобы хищник его бросил, а пострадавший оказался в безопасности под автомобилем. Машина заглохла. Вооружившись ведром и еще чем-то, смелая женщина пошла в лобовую против разъяренного хищника и, не ожидав такой наглости, лев бросил человека, — напомнил он.

ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина «Тайгана» транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии.