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Подробности происшествия с автомобилем, затонувшем в Симферопольском водохранилище

Подробности происшествия с автомобилем, затонувшем в Симферопольском водохранилище

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 05.02.2020

Девушка-пассажир погибла.

Сегодня мы уже сообщали о происшествии на Симферопольском водохранилище. В водоем скатился автомобиль. К 11 часам утра его удалось обнаружить и вытащить на берег.

Подробности происшествия с автомобилем, затонувшем в Симферопольском водохранилище

Сотрудники Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» провели работы по поиску и поднятию автомобиля «ВАЗ-2115» со дна водохранилища.В салоне авто было обнаружено тело погибшей девушки, — констатировали в МЧС.

Подробности происшествия с автомобилем, затонувшем в Симферопольском водохранилище

Спасатели уточнили: происшествие случилось ночью, в 3:20, в районе водно-спортивного комплекса «Простор». По неизвестным причинам ВАЗ-2115 скатился в воду. Мужчина-водитель спасся, а вот девушка-пассажир – нет. Ее личность установлена. Сейчас в этом деле разбираются правоохранители.

Подробности происшествия с автомобилем, затонувшем в Симферопольском водохранилище

Фото: КРЫМ-СПАС.

Подробности происшествия с автомобилем, затонувшем в Симферопольском водохранилище

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