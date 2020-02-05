Подробности происшествия с автомобилем, затонувшем в Симферопольском водохранилище

Девушка-пассажир погибла.

Сегодня мы уже сообщали о происшествии на Симферопольском водохранилище. В водоем скатился автомобиль. К 11 часам утра его удалось обнаружить и вытащить на берег.

Сотрудники Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» провели работы по поиску и поднятию автомобиля «ВАЗ-2115» со дна водохранилища.В салоне авто было обнаружено тело погибшей девушки, — констатировали в МЧС.

Спасатели уточнили: происшествие случилось ночью, в 3:20, в районе водно-спортивного комплекса «Простор». По неизвестным причинам ВАЗ-2115 скатился в воду. Мужчина-водитель спасся, а вот девушка-пассажир – нет. Ее личность установлена. Сейчас в этом деле разбираются правоохранители.

Фото: КРЫМ-СПАС.