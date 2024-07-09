Подробности страшного ДТП в Пионерском: «десятку» разорвало напополам

В ГИБДД и МЧС рассказали подробности ДТП на трассе «Симферополь – Алушта», происшедшего в воскресенье утром (в 8:20) в границах села Пионерское.

Водитель, 1990 года рождения управляя автомобилем ВА3-21102, двигаясь со стороны ул. Парниковая в с. Пионерское, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству «Дэу Нексия» под управлением водителя, 2004 года рождения который двигался по главной, со стороны Алушты в направлении Симферополя, допустил с ним столкновение, после чего фрагментами поврежденных транспортных средств был поврежден автомобиль «Фольксваген Джетта», который был припаркован, за пределами проезжей части на парковочной площадке магазина, – сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП фатальные повреждения получил ВАЗ – машину просто разорвало на две части. «Daewoo» также нуждается в серьезном ремонте. Пострадавшие водители госпитализированы. Состояние – тяжелое. Содействие медработникам в транспортировке пострадавших оказали сотрудники МЧС РК.

Фото: ГИБДД и МЧС РК.

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