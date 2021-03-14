Подробности субботнего смертельного ДТП в Крыму: авто на «встречке» управлял сотрудник полиции

Мы уже сообщали о ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск», которого произошло вечером в субботу, 13 марта. В обстоятельствах этой аварии разбираются Следком и прокуратура. Все дело в том, что предположительный виновник ДТП – сотрудник полиции. Напомним, водитель автомобиля «Mazda» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Peugeot», после чего продолжил движение по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Славута». Уже после этого удара «Mazda» перевернулась.

Установлено, что за рулем «Мазды» находился сотрудник МО МВД России «Красноперекопский», который передвигался на личном автомобиле во внеслужебное время. По указанию Министра внутренних дел по Республике Крым генерал–лейтенанта полиции Павла Каранда на место происшествия выезжало руководство МВД по Республике Крым. По данному факту назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечён к установленной законом ответственности, — сообщили в МВД по РК.

В прокуратуре отметили: будет возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, вчера, 13 марта 2021 года, около 19:30, на 44-м км автодороги Красноперекопск-Симферополь в районе пгт. Первомайское автомобиль под управлением работника полиции выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Peugeot 206» и «ЗАЗ Славута». В результате чего водитель «ЗАЗ Славута» погиб, еще трое участников происшествия получили травмы различной степени тяжести, — заявили в прокуратуре Крыма.

В Следственном комитете уточнили: погибший — 36-летний житель пгт. Раздольное, находившийся за рулем «Славуты». Его супруга, водители «Peugeot» и «Mazda» находятся в больнице с различными травмами.

На месте происшествия работали опытные следователи и следователи-криминалисты, руководство следственного подразделения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе — на предмет состояния, в котором находился предполагаемый виновник аварии, технического состояния автотранспорта, — рассказали в Следственном комитете.