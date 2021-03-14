Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: один человек погиб, трое госпитализированы

Вечером 13 марта (в 19:15) на трассе «Симферополь – Красноперекопск» произошло ДТП, в котором пострадали 4 человек, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью. По информации ГИБДД, авария произошла в районе поворота на село Братское (Красноперекопский район). Участники ДТП – три легковых автомобиля. Причина – выезд на встречную полосу (скорее всего, нерасчетливый обгон).

Водитель автомобиля «Mazda» допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилем «Peugeot», после чего продолжил движение по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Славута», после чего вернулся на ранее занимаемую полосу дороги, допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием транспортного средства, – рассказали подробности аварии в ГИБДД.

Водитель «Славуты» скончался на месте происшествия, водители автомобилей «Mazda», «Peugeot» и пассажир автомобиля «Славута» получили травмы, они госпитализированы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Все фото: МВД по РК.