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Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: один человек погиб, трое госпитализированы

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: один человек погиб, трое госпитализированы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:23 14.03.2021

Вечером 13 марта (в 19:15) на трассе «Симферополь – Красноперекопск» произошло ДТП, в котором пострадали 4 человек, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью. По информации ГИБДД, авария произошла в районе поворота на село Братское (Красноперекопский район). Участники ДТП – три легковых автомобиля. Причина – выезд на встречную полосу (скорее всего, нерасчетливый обгон).

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: один человек погиб, трое госпитализированы

Водитель автомобиля «Mazda» допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилем «Peugeot», после чего продолжил движение по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Славута», после чего вернулся на ранее занимаемую полосу дороги, допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием транспортного средства, – рассказали подробности аварии в ГИБДД.

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: один человек погиб, трое госпитализированы

Водитель «Славуты» скончался на месте происшествия, водители автомобилей «Mazda», «Peugeot» и пассажир автомобиля «Славута» получили травмы, они госпитализированы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: один человек погиб, трое госпитализированы

Все фото: МВД по РК.

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: один человек погиб, трое госпитализированы

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