Подростки-крымчане приняли участие в акции «Свеча памяти» в Севастополе

С 3 по 5 октября в Севастополе проходит Всероссийская патриотическая акция Российских студенческих отрядов «Поклонимся великим тем годам. Дети». Её участниками стали подростки в возрасте от 15 до 17 лет из числа трудовых отрядов подростков, а также их наставники из Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Псковской, Ленинградской, Ростовской, Калужской областей, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Республики Крым.

Патриотические акции — это не только памятные мероприятия, это важный вклад в воспитание нашего молодого поколения. Через живое общение с историей, через личное участие в сохранении памяти о великом подвиге наших предков у ребят формируются ценности: патриотизм, уважение к старшим, ответственность за будущее своей страны. Российские студенческие отряды делают большое дело, обогащая трудовое воспитание духовно-нравственным, — отметил Михаил Киселёв, Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета РСО. Сейчас очень важны такие акции, проводимые для молодого поколения, и отрадно, что представители трудовых отрядов подростков Крыма принимают в ней участие. Подобные инициативы помогают сформировать у ребят осознание важности сохранения исторической памяти и дают им возможность внести свой вклад в сохранение исторического наследия. Участие молодежи в акции «Поклонимся великим тем годам способствует формированию уважения к истории нашей страны, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Акция направлена на сохранение исторической памяти и героического прошлого России и города-героя Севастополя. На протяжении трех дней участники посетят исторические экскурсии по центру города и местам боевой славы, дискуссии и встречи с почетными гостями, диалоги с героями, примут участие в трудовых десантах. Также в один из дней представители студенческих отрядов Республики Крым примут участие в акции «Свеча памяти» в рамках которой «оживят» пламенную 20 метровую картину.

Акция «Поклонимся великим тем годам. Дети» – это возможность для ребят прикоснуться к истории, отдать дань уважения ветеранам и внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Победе.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

