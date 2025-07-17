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Подростки Севастополя получают первый трудовой опыт в ГШТО
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Подростки Севастополя получают первый трудовой опыт в ГШТО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:42 17.07.2025

В Севастополе активно работают губернаторские школьные трудовые отряды (ГШТО), предоставляя возможность подросткам получить первый опыт работы и заработать собственные средства.

Участие подростков в губернаторских школьных трудовых отрядах – это не просто опыт, а важный шаг к взрослой жизни. Работа на виноградниках помогает подросткам осваивать сельскохозяйственные технологии, получать полезный опыт и учит работе в команде. Благодаря работе на летних каникулах школьники не только зарабатывают свои первые деньги и получают возможность определится с будущей профессии ей, но и получают необходимые жизненные навыки, которые помогут им добиться успеха в будущем, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

В настоящее время более 40 подростков в возрасте от 14 до 17 лет задействованы на трудовом проекте предприятия «Золотая Балка». Под руководством 8 кураторов из числа студенческих отрядов Севастополя, подростки заняты в обработке виноградников, обломке побегов, облагораживании территории и нумерации столбов. Вид и объем выполняемых работ соответствуют возрасту участников, поэтому они разделены на две группы.

Этим летом я впервые работаю вместе с губернаторскими школьными трудовыми отрядами, и я рад, что у меня есть возможность заработать свои первые карманные деньги. На виноградниках мне очень нравится, здесь интересная работа, нас кормят вкусным обедом, а в перерывах мы играем в игры с кураторами и просто общаемся, – говорит Максим Бирюков из 32 школы.

Напомним, в 2025 году планируется трудоустроить 2152 подростка в рамках ГШТО, включая школьников, студентов колледжей и техникумов. Участники отрядов работают в различных сферах, включая школы, парки, библиотеки, на Большой севастопольской тропе, на транспортных предприятиях и в банковской сфере. Впервые в истории ГШТО подростки будут привлечены к созданию контента для телеканала СТВ.

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Продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от возраста: 4 часа для 14-летних, 5 часов для 15-летних и 7 часов для подростков в возрасте от 16 до 17 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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