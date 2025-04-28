Подростки в России жалуются на травлю в сети

Лига безопасного интернета за 2024 год получила более 1 млн обращений от граждан, треть из них была связана с темой травли. Ежедневно в соцсетях создаются новые группы с травлей подростков, жителей в разных регионах. Кроме того, любые факты травли в школах сейчас становятся достоянием общественности за считанные часы.

Интернет-пространство всё чаще становится инструментом агрессии и манипуляции, особенно в отношении несовершеннолетних, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Тот факт, что треть из более миллиона обращений связана с травлей, говорит о масштабности проблемы. Кибербуллинг наносит реальный психологический вред, зачастую сопоставимый с офлайн-насилием, и требует незамедлительных, системных мер на всех уровнях — от технологических решений до образовательных программ, — подчеркивает депутат.

Особую опасность представляет тот факт, что подростки становятся мишенями не только для травли, но и для идеологической обработки. Попытки вовлечь молодёжь в противоправные действия через сеть — будь то диверсии, атаки на инфраструктуру или участие в деструктивных сообществах — это уже не сценарий из фантастических фильмов, а реальность, с которой сталкиваются правоохранительные органы. «Подростков, не до конца осознающих последствия своих действий, легче убедить, что они делают «что-то важное», и этим активно пользуются враждебные структуры», — добавил Немкин.

Противостоять этому возможно только через раннюю профилактику и формирование цифровой грамотности с акцентом на критическое мышление. Школьники и студенты должны уметь отличать реальную информацию от манипуляций, знать, к кому можно обратиться в случае онлайн-угроз, и понимать, что действия в сети — это не «игра без последствий». Важно развивать не только технические фильтры и блокировки, но и сопровождать детей в интернете — через просвещение, диалог и доверие, уверен депутат.

Кроме того, государству и обществу следует совместно выстраивать стратегию цифровой безопасности: усилить мониторинг контента, поддерживать платформы, борющиеся с травлей, и внедрять алгоритмы быстрой реакции на киберугрозы. Интернет — это неотъемлемая часть жизни подростков, и наша задача — сделать его безопасным пространством», — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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