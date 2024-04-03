Подросток из Феодосии предстанет перед судом за жестокое избиение знакомого

По информации Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего жителя Феодосии, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в составе группы лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

В начале января текущего года в ходе мониторинга соцсетей было выявлено видео конфликта с участием несовершеннолетних в Феодосии: на кадрах двое подростков, применяя приемы борьбы, избивали сверстника. По поручению руководства Главного следственного управления по данным обстоятельствам было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по городу Феодосии установлено, что днем 3 января 14-летний школьник на территории Комсомольского парка на почве межличностного конфликта избил 17-летнего юношу. В нанесении телесных повреждений также принимал участие 13-летний знакомый обвиняемого, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. А 12-тилетняя девочка снимала происходящее на мобильный телефон. В результате потерпевшему было причинено множество телесных повреждений, в том числе – тяжких. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу, — рассказали подробности крымские следователи.

Фигурант уголовного дела свою вину в совершении тяжкого преступления признал полностью, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшему. Судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе следствия установлены иные факты противоправного поведения и применения насилия к сверстникам со стороны подростков. Всем эпизодам дана надлежащая правовая оценка, изучена обстановка в семьях. В органы профилактики направлены данные, на основании которых школьники поставлены на профилактический учет, — уточнили в Следкоме.

Ход и результаты следствия находились на контроле руководства Главного следственного управления.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка из Феодосии завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.