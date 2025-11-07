Прямо сейчас:
Новости Республики
Подрядные организации должны обеспечить графики капремонта школ в Черноморском и Раздольненском районах
Подрядные организации должны обеспечить графики капремонта школ в Черноморском и Раздольненском районах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 07.11.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл рабочее совещание по реализации национальных проектов — «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодёжь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь». Особое внимание  уделено вопросам модернизации образовательной инфраструктуры.

В рамках проекта «Молодёжь и дети» завершается капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в Черноморском и Раздольненском районах.

На сегодняшний день строительная готовность Ковыльненской школы им. А. Смолко составляет 95%. Завершена укладка плитки в пищеблоке и санитарных узлах, практически завершён монтаж фасада, ведётся установка оборудования.

Новосельская школа им. И. Жудова готова на 87%. В числе приоритетных задач — завершение отделочных работ на первом и втором этажах, а также укладка покрытия в спортивном зале.

Новоивановская школа им. Масько П.Н. демонстрирует готовность на уровне 79%. В стадии реализации остаются отделка второго этажа, укладка линолеума и подключение к инженерным сетям.

По итогам совещания подрядным организациям поручено ускорить темпы строительства и обеспечить соблюдение графиков.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 12

