Подрядные организации должны обеспечить графики капремонта школ в Черноморском и Раздольненском районах

В рамках проекта «Молодёжь и дети» завершается капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в Черноморском и Раздольненском районах.

На сегодняшний день строительная готовность Ковыльненской школы им. А. Смолко составляет 95%. Завершена укладка плитки в пищеблоке и санитарных узлах, практически завершён монтаж фасада, ведётся установка оборудования.

Новосельская школа им. И. Жудова готова на 87%. В числе приоритетных задач — завершение отделочных работ на первом и втором этажах, а также укладка покрытия в спортивном зале.

Новоивановская школа им. Масько П.Н. демонстрирует готовность на уровне 79%. В стадии реализации остаются отделка второго этажа, укладка линолеума и подключение к инженерным сетям.

По итогам совещания подрядным организациям поручено ускорить темпы строительства и обеспечить соблюдение графиков.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым