Подсчитали-прослезились и… отменили плату за парковку в Ялте

Депутаты ялтинского горсовета поддержали инициативу ИО главы администрации города Янины Павленко и приняли постановление, согласно которому взимание платы на муниципальных платных парковках приостанавливается. Уже завтра решение будет опубликовано в муниципальной газете «Ялтинские вести», а это значит, завтра же вступит в силу. Павленко не ставит задачу, сделать все парковки в Ялте бесплатными, но пытается навести в этом вопросе порядок, в первую очередь, с финансовой стороны.

У города 19 муниципальных предприятий. Одно из них занимается обслуживанием парковок. В прошлом году в бюджет от деятельности 23 платных парковок было получено чуть более 450 тысяч рублей. Позволю себе грубый подсчет: в среднем 20 тысяч с одной парковки в год. Это 54 рубля в день. Вопрос очевиден – где деньги? – задалась вопросом Янина Павленко.

По ее словам, администрация Ялты готова приступить к разработке программы по внедрению автоматизированных парковочных мест. Это позволит осуществлять контроль за соблюдением автомобилистами правил парковки (в том числе — пресекать парковки на газонах и в неустановленных местах), отслеживать заторы из-за неправильной парковки и оперативно их ликвидировать. Но главное – повысить доходы в бюджет.

Я напомню, наша цель — навести порядок в их деятельности, чтобы каждый рубль, полученный за предоставление услуг парковки, поступал в бюджет, — подчеркнула ИО главы администрации Ялты.