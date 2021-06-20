Подсчитали – прослезились: сколько автомобилей утонуло в Керчи и Ялте

Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма. Об этом пишет РИА Новости Крым , со ссылкой на МЧС.

На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 — в Ялте и четыре — в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Ялте некоторые автомобили оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная, некоторые пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС отметили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще не завершены, поэтому приведенная цифра не окончательная.