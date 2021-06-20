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Подсчитали – прослезились: сколько автомобилей утонуло в Керчи и Ялте
Фото: Крым 24

Подсчитали – прослезились: сколько автомобилей утонуло в Керчи и Ялте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 20.06.2021

Более 70 затопленных легковых автомобилей эвакуировали спасатели и коммунальщики с улиц и из русел рек в Керчи, Ялте и других населенных пунктах Крыма. Об этом пишет РИА Новости Крым, со ссылкой на МЧС.

На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 — в Ялте и четыре — в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Ялте некоторые автомобили оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная, некоторые пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС отметили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще не завершены, поэтому приведенная цифра не окончательная.

Подсчитали – прослезились: сколько автомобилей утонуло в Керчи и Ялте

Фото: ФБ

Подсчитали – прослезились: сколько автомобилей утонуло в Керчи и Ялте

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