Подсчитано:  в январе крымские водохранилища пополнились на 5 миллионов кубометров

Эту новость можно трактовать двояко: впервые за год хоть какое-то пополнение. С другой стороны, в январе 2021-го в крымские водохранилища попало воды в 2 раза меньше, чем в январе 2020-го… Но факт остается фактом, суммарно запас воды в Крыму подрос на 5 млн. кубометров (в Севастополе – еще на 4 млн. кубов). Причина – обильные (но неравномерные) осадки, отметили в Гидрометцентре. Однако по сравнению с началом февраля 2020 года запасы водохранилищ естественного стока меньше на 48,9 миллиона кубов. Статданные – в кликабельной диаграмме от министерства ЖКХ РК.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн куб. м, что… на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад, — сообщается на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В январе в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 73,5-118,5 мм осадков (131-141% нормы), в бассейнах основных рек северного предгорья – 39-58,1 мм (месячная норма). В районе горной метеостанции Ай-Петри выпало 236 мм осадков (152% нормы), в районе Ангарского перевала – 81,3 мм (84% нормы).

В результате больше всего наполнились Чернореченское водохранилище (снабжающее Севастополь) — на 4,3 миллиона кубометров и Белогорское — на 3 миллиона кубов. А вот приток в основные водохранилища столицы Крыма — Симферопольское и Партизанское — был весьма скромным — приблизительно по 0,5 миллиона кубометров в каждое. В результате в Симферопольском при ежедневном заборе 20-30 тысяч кубометров в сутки уже практически достигнут так называемый «мертвый объем», и закачка ресурса полностью прекратится в ближайшие дни.

Как сообщалось, маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в этом году.