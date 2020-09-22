Подсказка экспертов: 7 признаков жилья, которое опасно покупать

На вторичном рынке жилой недвижимости нередко можно встретить квартиры с проблемной юридической историей. Поэтому, подчёркивают эксперты портала РБК-Недвижимость , если вы решили приобрести жилье у собственника, стоит внимательно проверить объект, а в некоторых случаях даже отказаться от покупки и не рисковать своими деньгами.

Риелторы рассказали о признаках вторичного жилья, приобретать которое может быть опасно.

Квартиры на аукционах

К рискованным объектам на вторичном рынке можно отнести квартиры, которые реализуются на аукционах.

Зачастую их выставляют на торги банки, получившие недвижимость в собственность из-за того, что ее владелец не смог погасить ипотечный кредит. Обычно потенциальные покупатели опасаются приобретать такое жилье, чтобы не быть замешанными в чьей-то личной трагедии, связанной с потерей квартиры. Кроме того, бывшие собственники иногда продолжают бороться за жилплощадь — они пишут жалобы по поводу действий банка, обращаются в суд, пытаются выйти на связь с новыми владельцами квартиры. Для новых собственников жилья разбирательства с ними могут обернуться серьезным стрессом, — рассказал директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов.

Свежее наследство

Следует быть очень внимательным, приобретая свежеунаследованную квартиру. Особенно стоит насторожиться, если наследодатель — мужчина, уточнила председатель совета директоров компании «Миэль» Марина Толстик. Она объяснила, что на рынке много случаев, когда внезапно появляются неучтенные наследники — например, у мужчины-наследодателя могли быть дети, о которых в «основной» семье не знали, или знали, но умышленно старались не допустить до дележа наследства, и так далее.

Продажа по доверенности

Квартиру, которую продают по доверенности, также можно отнести к рискованным объектам.

Сделки, где используется доверенность, повышают риски покупателя. К подобному часто прибегают мошенники. Поэтому важно либо знать владельца квартиры, либо иметь с ним связь через доступные средства (телефон, видеозвонки и т. д.), — рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Азбука жилья» Дмитрий Косьмин.

Он отметил, что проводить такие сделки нужно через нотариуса, который должен проверить все необходимые документы, законность выданной доверенности, а также грамотно составить договор купли-продажи

Купленная на маткапитал квартира

Квартиры, при покупке которых использовали материнский капитал, но не наделили при этом долями детей, также можно отнести к опасным объектам.

Родители обязательно должны выделить доли детям именно в объекте, при покупке которого использовался маткапитал. У них есть определенные обязательства перед Пенсионным фондом, которые они нарушают. Такую сделку могут признать недействительной, поэтому следует внимательно проверить объект перед покупкой вместе с юристом, — предупредил Косьмин.

Подаренная квартира

Покупать подаренную квартиру также бывает довольно рискованно.

Дарение, особенно если даритель пожилой человек, а одаряемый не родственник и никоим образом к дарителю не относится, часто вызывает подозрения. Рассеять эти подозрения можно, пообщавшись с дарителем и убедившись, что человек совершил акт дарения самостоятельно, без давления, не был запуган. Если риелтор не слышит нормальных ответов от одаряемого про то, почему и каким образом подарена квартира, если сам даритель странно отвечает на вопрос, почему и при каких обстоятельствах произошло дарение, — все это вызывает подозрение у профессионального риелтора и за сделку он, скорее всего, не возьмется, — пояснила Толстик.

Пожилой владелец

Квартира, которую продает пожилой человек, также является опасным объектом.

Первая проблема, которая может возникнуть, — оспаривание сделки родственниками. В силу своего возраста пожилой человек может ссылаться на то, что полностью не осознал свои действия. Достаточно часто суд встает именно на сторону пожилого человека, — рассказал генеральный директор «Азбуки жилья».

Он отметил, что также является рискованной квартира, приватизированная пожилым человеком ранее. Например, в ней была прописана пенсионерка, вдруг у нее на жилплощади зарегистрировалось еще одно лицо, квартиру приватизируют, но женщина пишет отказ от приватизации. Покупка такой квартиры тоже находится в зоне риска, и сделку могут оспорить, резюмировал эксперт.

Смена собственников

Квартиры, у которых за короткий период много переходов права собственности, должны обязательно насторожить приобретателей вторичной недвижимости. В подавляющем большинстве случаев за такой историей скрывается какая-нибудь неприятная ситуация, и, проявившись, она может вызвать расторжение всех последующих сделок, объяснила председатель совета директоров сети «Миэль». Она уточнила, что если в документах несколько переходов прав за год или два, лучше профессионально и досконально проверить всю ее историю.

Источник: РБК-Недвижимость

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