Подсказка: как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Бывают случаи, когда счет за услуги ЖКХ не соответствует нашим ожиданиям.

Причин может быть много, и плата за ряд коммунальных услуг при определенных обстоятельствах может быть рассчитана повторно, — отмечают специалисты портала Домклик .

Как это происходит

Порядок и основания, на которых производится перерасчет, определены постановлением правительства .

Сумма платежа может быть изменена как в меньшую, так и в большую сторону. Если вы переплатили, то разницу в денежном эквиваленте вам не вернут, но зачтут в счет будущих начислений. Если произошла недоплата — включат эту сумму в новый платежный документ.

Пересчитать плату за ЖКУ могут по желанию жильцов или по инициативе поставщика ресурсов, управляющей компании или ТСЖ. Жильцы, конечно же, заинтересованы в уменьшении собственных платежей, поэтому важно знать, как и в каких случаях появляется право на перерасчет и за какие услуги.

Например, стоимость жилищных услуг, предоставляемых УК, всегда оплачивается полностью. Заново могут рассчитать платеж за электричество, отопление, поставку газа и воды, канализацию и вывоз мусора.

В каких случаях возможен перерасчет ЖКУ

1. Перерыв в подаче услуг

Наверняка каждый бывал в ситуации, когда внезапно отключили свет, газ, перестали греть батареи или из крана вдруг исчезла вода. Неприятно, но вполне терпимо, если это не затягивается на несколько часов или не повторяется по несколько раз в неделю.

Перебои в подаче услуг могут случиться из-за аварий или в результате проводимых профилактических работ, но, в любом случае, перерывы не должны выходить за установленные законом временные рамки. Если это случилось, жильцы имеют полное право на перерасчет.

Максимальное время перерывов для разных услуг

Для электричества допустимо отключение не больше чем на 2 часа, если существует два независимых источника питания. Если такой источник только один, возможно отсутствие электроснабжения до суток

Все перерывы в подаче отопления в сумме не могут составлять больше 24 часов за месяц. Единовременные перерывы зависят от температуры внутри жилых помещений. Чем теплее в помещении, тем дольше может быть перерыв. От +12оС до нормативной — 16 часов, при +10+12оС он составит 8 часов, если в комнатах совсем холодно — около +8+10оС — остановить подачу отопления могут только на 4 часа

Отключать газ могут только на 4 часа в общей сложности за месяц

Отключать холодную воду могут на 4 часа единовременно, а за весь месяц перерывы не должны быть более 8 часов. Если на централизованных сетях случилась авария, коммунальные службы должны соблюдать нормы

Для горячей воды допустимы те же 4 подряд и 8 часов за месяц, но при аварии на тупиковой магистрали перерыв может составить до 24 часов. Если на централизованных сетях ведутся ежегодные ремонтные или профилактические работы, длительность перерыва в соответствии с СанПиН

Для канализации допускается перерыв до 4 часов единовременно и 8 часов за месяц, при этом даже при аварии он не должен превышать установленные сроки

Максимальная длительность перерывов при вывозе мусора зависит от среднесуточной температуры на улице. В теплую погоду (от +5оС градусов и выше) коммунальные службы могут приостановить утилизацию мусора на срок до 24 часов. Если на улице холоднее (от +5оС и ниже), перерыв может составить 48 часов. Однако за месяц все перерывы не могут превышать 72 часов.

2. Некачественные услуги

Другая неприятность, которая встречается тоже достаточно часто — это ненадлежащее качество коммунальных услуг. Вода мутная, грязная или резко пахнет хлоркой? Скорее всего, такая вода не соответствует санитарным нормам.

А что, если горячая вода — вовсе не горячая, а чуть теплая? Это тоже нарушение. Если ее температура меньше +40оС, потребитель вправе платить за нее, как за холодную (что выходит значительно дешевле). Необходимо помнить, что к качеству коммунальных услуг предъявляется ряд требований, которые прописаны в постановлении правительства, в СанПиН и договорах с поставщиками услуг. При отклонении от данных требований, жильцы имеют право уменьшить платеж, попросив сделать перерасчет. Факт оказания некачественных услуг жильцам нужно доказать с помощью специалистов.

Ниже перечислены коммунальные услуги и допустимость отклонений от установленных норм

Электроснабжение

Поставка электричества должна соответствовать ГОСТу по частоте тока и напряжению в квартирных сетях. Отклонений от норм, прописанных в государственном стандарте, быть не должно.

Отопление

Для отопления существуют требования по температуре в помещениях и давлению внутри системы. Отклонения по температуре в некоторых случаях допустимы.

Не считается нарушением превышение в 4оС, снижение температуры по ночам (с полуночи до 5 утра) на 3оС. А вот днем в жилых помещениях холоднее становится не должно. Давление в системе всегда должно соответствовать нормативам.

Нормативы для помещений

жилые помещения +18оС, для регионов с самой холодной пятидневкой -31оС и ниже такой норматив +20оС; для угловых помещений эти показатели — +20оС и +22оС соответственно

кухни +18оС

туалеты +18, ванные и совмещенные санузлы +25оС

Газоснабжение

Для газа нормативным считается давление 0,0012-0,003 МПа, допускается отклонение в пределах 0,0005 МПа.

Водоснабжение

К воде предъявляется ряд требований по составу, свойствам для холодной и горячей воды и давлению в системе. Эти показатели всегда должны соответствовать нормативам.

Горячая вода, помимо вышеуказанных норм, должна отвечать определенным критериям по температуре. Согласно санитарным нормам, она должна составлять 60-75оС. В ночное время (с полуночи до 5 утра) возможно отклонение в 5оС, днем колебания температуры не должны быть более 3оС.

После устранения недостатков услуг ЖКХ составляется акт, и начисления происходят в прежнем объеме.

3. Отсутствие жильца

Собрались в длительную командировку, отпуск, или вдруг оказались на длительном лечении в больнице? Вы имеете право на перерасчет, но только в том случае, если отсутствие продолжалось пять календарных дней и больше, при этом дни отъезда и приезда в учет не идут.

Еще одно обязательное условие — отсутствие счетчиков и невозможность их установки с технической точки зрения. Если индивидуальные приборы учета есть, то начисления будут производиться по показаниям.

Уменьшение платежей возможно по таким услугам как поставка воды, водоотведение (если подаете на перерасчет оплаты за воду) и газоснабжение (за исключением газа для отопления). А вот оплата за отопление (имеется в виду центральное) перерасчету не подлежит.

Если вы знаете о своем отсутствии заранее, то лучше предупредить управляющую организацию до отъезда, тогда перерасчет сделают в течение 5 рабочих дней, и сумма с поправками должна появиться в квитанции за текущий месяц.

Если ваш отъезд случился неожиданно, или у вас просто нет времени на улаживание вопросов с УК, можно сделать перерасчет в течение 30 календарных дней после возвращения. Тогда откорректированная стоимость коммунальных услуг вносится в новый платежный документ.

Максимальный срок временного отсутствия длится до полугода. Если фактически вы отсутствовали дольше, заявление нужно подавать повторно.

Чтобы получить перерасчет, нужно подать заявление и документы, которые подтвердят, что вы не проживали какое-то время дома. Это могут быть чеки из отеля, приказ с места работы о направлении в командировку, справка от лечебного учреждения, и т.п.

Только помните, что эти документы нужно оформить по определенным правилам, иначе вы получите отказ в перерасчете. Попросите в организации, выдавшей документы, проставить регистрационные номера, подписи, даты и печати. Эти требования не распространяются только на проездные билеты. Если вы выезжаете заграницу и документы на иностранном языке — нужно сделать перевод.

Необходимо помнить, что перерасчет можно произвести, если у вас нет просрочек и долгов по оплате услуг ЖКХ. В противном случае нужно будет сначала погасить все долги и оплатить пени.

4. Проблемы со счетчиками

Такой перерасчет может быть произведен по желанию потребителя или поставщика, который имеет право проводить проверку счетчиков.

Основания для произведения повторного расчета

Если вы передавали показания, но при поверке выявлено несоответствие

В таком случае перерасчет сделают именно по тем показаниям, которые будут сняты при поверке

Проверяющие обнаружили поврежденные пломбы или какие-то другие признаки воздействия на приборы учета

При этом вам имеют право начислить дополнительную плату не больше чем за три месяца, которые предшествовали проверке

При нарушении правил подключения к сетям

Начисление доплаты производится на основании акта в соответствии с пропускной способностью труб. Этот документ составляет специальная комиссия той организации, которая осуществляла проверку. Если им не удалось определить время с момента такого подключения, доначисление также производится только за три месяца

5. Право на льготы

Право на льготы при оплате услуг ЖКХ может быть у пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан. Льготы оформляются в Управлении соцзащиты, его специалисты должны передать все данные в организации, которые осуществляют начисление платежей по ЖКУ.

Если у вас есть право на оплату коммунальных услуг с применением льгот, но квитанция пришла с полной суммой, нужно предоставить в УК соответствующие документы и потребовать произвести перерасчет.

6. Уменьшение количества жильцов

При уменьшении количества жильцов для перерасчета в УК нужно предоставить заявление и документ, доказывающий тот факт, что человек больше там не проживает. Это может быть свидетельство о разводе, о смерти, прописка по иному адресу и т.п.

Как и куда обратиться за перерасчетом

Для того чтобы получить перерасчет, вам нужно собрать необходимые документы, подтверждающие такое право и приложить к ним заявление. Как именно составлять подобное заявление, строгих рекомендаций нет. Можете написать его в свободной форме, воспользовавшись общими правилами.

Подать документы можно двумя способами

По почте — обязательно оформите это письмо как заказное, чтобы получить уведомление о доставке.

Или занесите лично — в этом случае не забудьте подготовить копию и попросите проставить регистрационный номер, подпись, печать и дату.

Если у вас есть все основания, вы представили необходимые документы и оформили их надлежащим образом, в перерасчете отказать не могут. Но если все-таки так случилось, вы можете подать жалобу в Госжилинспекцию или иск в суд, для этого нужно иметь письменный отказ в перерасчете.

Источник: Домклик

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