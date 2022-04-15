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Подсказка: как выбрать отель для группы школьников или студентов
фото: neshom (pixabay.com)

Подсказка: как выбрать отель для группы школьников или студентов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:50 15.04.2022

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выпустил инструкцию (https://story.tutu.ru/kak-vybrat-otel-dlja-gruppy-shkolnikov-ili-studentov/), которая поможет спланировать поездку класса или студенческой группы.

Даже несмотря на то, что на выезде и школьники, и студенты большую часть времени проводят обычно на ногах, а гостиница — просто место, где можно оставить вещи и переночевать, выбор отеля для организованных групп — очень важный пункт. Рассказываем о главных факторах, которые нужно учесть при выборе объекта размещения, — отмечают специалисты сервиса.

  • Близость к центру или главным туристическим объектам

Почему это важно: так меньше времени, денег и сил будет уходить на дорогу и общественный транспорт. Если свободных отелей по бюджету в центре нет, следует остановить выбор на вариантах поблизости от транспортных развязок.

  • Вместимость общих зон

Обычно организованные группы состоят из нескольких десятков человек — это много. Следует заранее выяснить, обладает ли отель, гостиница или хостел достаточно просторным холлом и местом для завтрака, чтобы группе было удобно собираться в одно время.

  • Варианты размещения по 3–4 человека

Поскольку оплата обычно учитывается не за койкоместо, а за номер, такие варианты будут гораздо дешевле. Если группа состоит из детей младшего возраста и за ними требуется более тщательный присмотр, лучше выбрать хостел, так как там комнаты могут вмещать и по 8–10 гостей. Однако если важен комфорт, то номера в отеле или гостинице с базовыми удобствами, разумеется, предпочтительнее.

  • Питание и детское меню

Полноценные завтрак, обед и ужин позволят школьникам и студентам не тратить деньги и время на кафе. Следует также заранее уточнить, предлагает ли отель детское меню. Это особенно актуально, если группа состоит из младшеклассников: растущий организм требует правильного сбалансированного рациона.

  • Доступный Wi-Fi

Постоянный доступ в интернет очень важен, если поездка не развлекательная, а учебная: например, группа приехала на конкурс, семинары или соревнования, предполагающие работу над проектами.

  • Парковка

Этот пункт следует уточнить, если группа будет ехать на собственном автобусе. В центральной части городов припарковать автобус — та ещё задача, и парковочное место на территории гостиницы или у хостела избавит от головной боли.

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