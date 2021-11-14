Подсказка родителям: как помочь ребёнку в учёбе

Статистика… увы… не утешает: за почти два года коронавирусной пандемии российские школьники сдают позиции «по всем фронтам». И уровень знаний катастрофически падает, и учиться ребятня хочет всё меньше, и способности к восприятию информации у многих стремительно нивелируются. Большинство адекватных родителей в связи с этим, разумеется, бьют тревогу. Педагоги при этом часто разводят руками — дескать, нестабильный процесс обучения (то ходят дети в школу, то общаются с учителями дистанционно) не способствует образованию. Патовая ситуация? Скорее — да. Однако, говорят эксперты, пытаться нормализовать её всё-таки нужно. И главную роль в этом, считают, должны играть близкие детей, с которыми те проводят много времени. Речь идёт о некоторых поддерживающих методах, используя которые можно помочь ребёнку легче воспринимать учебный процесс. В условиях домашнего обучения, в первую очередь. Здесь об этом — https://www.m-translate.ru/wiki/learn-lessons — подробнее. Вкратце же, школьнику проще будут даваться знания, если:

помочь ему организовать времяпрепровождение . Суть в том, что учёба должна чередоваться с полноценным отдыхом. Хороший сон, развлечения, смена обстановки (из замкнутого пространства — на улицу) — гарантия того, что ребёнок не будет излишне «перегружать мозг» информацией, которая чаще всего… что уж там… его мало интересует всерьёз.

. Суть в том, что учёба должна чередоваться с полноценным отдыхом. Хороший сон, развлечения, смена обстановки (из замкнутого пространства — на улицу) — гарантия того, что ребёнок не будет излишне «перегружать мозг» информацией, которая чаще всего… что уж там… его мало интересует всерьёз. избегать «принудиловки» , а также угроз. «Не пойдёшь гулять, пока не выучишь», «Будешь сидеть тут вечно, если не напишешь» и т.д. — эти и тому подобные способы воздействия работают наоборот. Ребёнок при таком раскладе подсознательно «становиться в позу» и толку нет в принципе. Выход? Научиться договариваться и сотрудничать. Пример: «Делаем хорошо задание по математике и идём гулять».

, а также угроз. «Не пойдёшь гулять, пока не выучишь», «Будешь сидеть тут вечно, если не напишешь» и т.д. — эти и тому подобные способы воздействия работают наоборот. Ребёнок при таком раскладе подсознательно «становиться в позу» и толку нет в принципе. Выход? Научиться договариваться и сотрудничать. Пример: «Делаем хорошо задание по математике и идём гулять». не допускать излишних нагрузок. Так уж устроен мозг ребёнка, но сидеть за уроками по 7-8 часов детворе не просто сложно — это бессмысленное занятие, потому как информацию в таком режиме обучения многие не усваивают от слова «совсем». Каждый час необходимо делать паузы в 10-15 минут. Причём с выходом из-за стола и переключением внимания. Главный совет здесь — ориентироваться на возраст ученика. Так, школьники 1-4 класса способны воспринимать новую информацию только в течение 20 минут без перерыва, более старшие ребята — в течение 45 минут.

И ещё: как показывает практика, учёба даётся детям проще, если они не отвлекаются во время занятий. Игрушки, телефон, телевизор и т.д. — в такие минуты должны быть вне поля зрения ребёнка. Так ему будет проще сконцентрироваться на определённом деле. И «давить» на него, пытаясь «настроить» на плодотворную работу, тоже не стоит! Идеальное поведение: дать понять ребёнку, что он может сам во всё разобраться, ну а если не справится — вы всегда рядом и готовы помочь.

Можно ли ребёнка «научить учиться»? Психологи во мнениях по этому поводу расходятся. Однако подчёркивают: любовь к познанию нового в детях закладывается в течение первых десяти лет жизни. Именно поэтому так важно обеспечить детворе максимально комфортные условия для обучения в эти годы. А дальше — станет проще: желание «знать» будет перевешивать и лень, и обеспечит ту степень усидчивости, которая и делает образовательный процесс по-настоящему эффективным.