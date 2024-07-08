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Подсказка: запланировать свой визит в налоговый орган можно через электронный сервис
иллюстрация: пресс-служба ФНС России

Подсказка: запланировать свой визит в налоговый орган можно через электронный сервис

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 08.07.2024

Широкая линейка электронных сервисов ФНС, размещенных на официальном сайте службы, позволяет решить практически любой вопрос онлайн. Если визита не избежать, то сервис «Онлайн-запись на прием в налоговый орган» позволяет заранее спланировать время посещения.

Налогоплательщику при использовании ресурса и указания необходимых реквизитов будет сформировано и отправлено на указанный адрес электронной почты сообщение, в котором содержится информация об идентификационных сведениях, наименовании услуги и времени приема, способе проезда и контактных номерах телефонов.

Записаться через сервис на прием в рамках одной услуги налогоплательщик может не более чем три раза в течение 14 дней. Допускается запись одного человека с одним комплектом документов на две и более услуги в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

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 В случае опоздания более чем на 10 минут, налогоплательщик утрачивает право на приоритетное обслуживание и получает государственные услуги в общем порядке.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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