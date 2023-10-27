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Подслушал разговор пассажиров: в Джанкое таксисту грозит срок за кражу денег
Фото: МВД по РК

Подслушал разговор пассажиров: в Джанкое таксисту грозит срок за кражу денег

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:01 27.10.2023

В Джанкое завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег. По версии следствия, мужчина в дневное время, работая в такси, подвозил молодых людей, у которых сломалась машина. Во время поездки мужчина подслушал разговор о том, что в сломанном автомобиле в подлокотнике остались денежные средства в размере 30 тысяч рублей.

Злоумышленник признался: после того как отвез пассажиров по адресу, он вернулся к их автомобилю, и вскрыв пассажирскую дверь, забрал деньги.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру города Джанкоя для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.

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