Подслушал разговор пассажиров: в Джанкое таксисту грозит срок за кражу денег

В Джанкое завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег. По версии следствия, мужчина в дневное время, работая в такси, подвозил молодых людей, у которых сломалась машина. Во время поездки мужчина подслушал разговор о том, что в сломанном автомобиле в подлокотнике остались денежные средства в размере 30 тысяч рублей.

Злоумышленник признался: после того как отвез пассажиров по адресу, он вернулся к их автомобилю, и вскрыв пассажирскую дверь, забрал деньги.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру города Джанкоя для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.