Подумываете стать самозанятым? При таком налоговом режиме фрилансерам многие сферы деятельности недоступны

В сложных экономических условиях все больше людей задумываются о дополнительном доходе. Как организовать этот процесс в 2022 году, что бы не возникло проблем ни с фискальными органами, ни с правоохранительными? Разберемся на примере самозанятых.

Особый статус, отмечает портал Клерк , позволяет легально оказывать услуги физическим и юридическим лицам, выставлять им счета и выписывать чеки. Его можно совмещать с работой по трудовому договору, однако не все виды деятельности доступны для таких исполнителей.

О статусе

Понятие самозанятого появилось в России в 2019 году в режиме эксперимента, а полтора года спустя, в средине 2020, этот статус стал действовать на территории всей страны. Все нюансы статуса прописаны в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Стать самозанятым — дело пяти минут. Достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и можно начинать работу.

При этом увольняться с основного места трудоустройства, если у вас подписан трудовой договор, не обязательно. Режим допускает совмещение самозанятости и официального трудоустройства. Однако оказывать услуги бывшим работодателям, если прошло менее двух лет с момента увольнения, на законодательном уровне запрещено.

Оформить статус может любой гражданин России, если ему исполнилось 16 лет. По данным Федеральной налоговой службы, сейчас людей, ставших самозанятыми более 3,5 миллионов человек, при этом более 40 000 из них — несовершеннолетние.

Суммарно с начала действия эксперимента самозанятые заработали уже свыше 800 млрд рублей. Заплатив с них налог на профессиональный доход от 4% до 6%, в зависимости от того, кому оказывали услуги — физическим или юридическим лицам.

К слову, самозанятыми может стать и индивидуальный предприниматель, и госслужащий, и даже некоторые иностранные граждане (граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии). Налоговый режим они могут применять на тех же условиях, что и граждане России.

А ограничения по максимальному заработку, для оформивших специальный режим, составляет 2,4 миллиона рублей в год.

Какие виды деятельности доступны самозанятым?

При работе в рамках специального режима, фрилансеры могут заниматься широким спектром трудовой деятельности. Все они подробно прописаны в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Согласно документу самозанятые могут оказывать косметические услуги на дому, осуществлять фотосъемку или готовить видеоконтент на заказ. Если вы печете торты или выращиваете яблоки, например, то также можете их продавать в качестве продукции собственного производства.

А еще ремонтировать квартиры и строить дома, работать в сфере EVENT, оказывать транспортные и логистические услуги, а также сдавать в аренду недвижимость. На длительный срок и посуточно. И, разумеется, оказывать юридические и бухгалтерские услуги на аутсорсинге.

Ограничения для самозанятых

При наличии широких возможностей самозанятые должны также реально оценивать и свои силы и возможности, ведь при таком статусе нанимать дополнительных работников не получится. Для этого придется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя со всеми вытекающими обязательствами по уплате налогов и взносов в различные фонды.

Возможностями специального режима не смогут воспользоваться и те, кто хотел бы организовать деятельность, связанную с торговлей подакцизных товаров, таких как алкоголь, топливо, табачная продукция и меховые изделия.

Самозанятым запрещено перепродавать товары, заниматься добычей полезных ископаемых, заключать агентские договоры, а также договоры поручения.

При регистрации статуса вы должны указать место, где планируете вести свою деятельность. Это требование ФНС. Если работа будет осуществляться в нескольких регионах страны, выбрать нужно один — в его казну и будут поступать ваши налоги. Сменить место ведения деятельности можно. Законодательство допускает это не чаще раза в год.

Лишиться статуса можно за нарушения в ведении отчетности, а также, если ваш доход превысит 2,4 миллиона рублей в год. Тогда вы перестанете удовлетворять требованиям ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и попадете в список тех, кто не вправе применять специальный налоговый режим. Вас снимут с учета по инициативе ФНС, уведомив через «Мой налог».

Авторы статьи — эксперты биржи для самозанятых «Наниматель»

Источник: Клерк

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