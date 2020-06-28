Подушки безопасности в авто призваны спасать, но не всегда могут это сделать. Что нужно знать о airbag

Сегодня подушки безопасности в автомобиле — одна из тех составляющих, которая во многом формирует цену на это самое авто. И не удивительно, ведь считается, что чем больше их — когда не только водитель защищён буквально со всех сторон (фронтальные, боковые, коленные, шторки, задние) , но и пассажирские кресла оборудованы airbag — тем выше «КПД» машины в нестандартных дорожных ситуациях. Это бесспорно так! Однако, говорят специалисты, не всё так просто.

Да, конечно, подушки безопасности призваны спасать и делают это исправно в большинстве ДТП (вероятность гибели людей снижается на 20-25%), но и обратная статистика есть. В ряде случае airbag не исполняют своих функций вовсе, или же исполняют, но… что называется… криво. Так что эксперты рекомендуют автовладельцам более внимательно относится к этому элементу системы пассивной безопасности. И думать о нём не только с точки зрения есть airbag в машине и сколько их, а и знать некоторые моменты, связанные с их эксплуатацией.

Первое и главное: если вас угораздило таки «влететь» в историю на дороге и подушки безопасности сработали, то они подлежат восстановлению. Естественно, речь идёт о случаях, когда само авто может быть отремонтировано. При этом стоит учесть, что даже при незначительной аварии решать задачу самостоятельно не рекомендуется. Помощь в этом деле профессиональных мастеров буквально показана. По той простой причине, что ремонт должен осуществляться… как говорится… «под ключ». Исключительно. Ведь иначе система в дальнейшем верно функционировать не будет. Алгоритм действий? Специалисты Автосервис Airbag Service, гарантирующие своей многолетней работой качественный ремонт airbag в Киеве, отмечают основные шаги, которые выполняются при восстановлении подушек безопасности:

Собственноручно мы прошиваем блок srs и чиним ремни безопасности, разбираем и восстанавливаем детали, заряжаем подушки безопасности новыми пиропатронами, ремонтируем торпедо. Придерживаемся заводских технологических рекомендаций и применяем при этом только оригинальные материалы, поэтому после починки торпедо выглядит аналогично заводскому состоянию.

Второй момент: у подушек безопасности есть… сроки годности. Да, да! Эти средства защиты время от времени рекомендуется менять. В какие сроки? У каждого производителя они свои, но в среднем — это 10 лет в зависимости от класса автомобиля. В связи с этим специалисты советуют сделать важный вывод: если вы покупаете поддержанное авто «почтенного возраста» или ваше собственное уже пересекло определённый возрастной рубеж, озадачьтесь проверкой работоспособности airbag. Причём соседский гараж и доморощенный мастер «дядя Петя» в данном деле не помощники. Ради собственного же благополучия стоит доверить решение задачи сертифицированным СТО, оснащённым оборудованием для проведения соответствующей диагностики. Ведь в данном случае речь идёт не только о возможной замене подушки, но и проверке работоспособности датчиков, а также электроцепи.

Почему это так важно? По той простой причине, что даже малейшая ошибка, допущенная при установке airbag, или же истёкший срок эксплуатации, может привести к отказу системы в целом. Надо ли говорить, что такая оплошность может стать роковой в чрезвычайной ситуации на дороге?

В-третьих: отметим, что система подушек безопасности в авто — «штука» весьма деликатная. И небольшие неполадки могут вывести её из строя. Хорошая новость в том, что она умеет с водителями общаться. Если система хочет что-то донести до «рулевого» — загорается и не гаснет лампочка «AirBag». Причин тому может быть несколько, как серьёзных, которые доведётся решать мастерам СТО, так и нивелирующихся «здесь и сейчас». В основных значатся:

при самодиагностике система определила повреждение тканевых мешков. Как лечить? Исключительно заменой airbag и последующим сбросом настроек ЭБУ.

в случае истечения срока эксплуатации подушек также загорается «AirBag». Эту проблему, напомним, тоже стоит решать при помощи мастеров автосервиса

свидетельствовать горящая лампа «AirBag» может и о недостаточном напряжение в бортовой сети из-за разряженного АКБ. Здесь выход из ситуации более простой — аккумулятор заряжаем, а настройки сбрасываем.

«AirBag» однозначно «кричит», в случае поломки блока управления. Тут единственный путь решения — проблемы — поездка на СТО.

лампочка априори загорается и тогда, когда сгорает предохранитель за неё отвечающий. Что делать? Менять.

появление ошибки и срабатыванием «AirBag» могут стать и проблемы, связанные с проводкой. Нарушение её целостности, окисление контактов, обрывы и т.д. не позволят системе провести самодиагностику и она сигнализирует об этом.

кроме того, загоревшаяся лампочка может сообщать и о том, что какие-либо ремонтные работы, проводимые в салоне, осуществлены неправильно; или же после мойки-уборки, езды по сверхбездорожью и т.д. отсоединились клеммы, датчики, предохранители;

и, пожалуй, самый безобидный вариант событий, когда загорается лампочка «AirBag»: подушки безопасности действуют в согласии с ремнями безопасности, так что система может реагировать на то, что они не пристёгнуты. Однако стоит учесть, что лампочка «AirBag» может загореться и если замки ремней не исправны, тогда, конечно, без вмешательства ремонтников не обойтись.

Скажете, что же тут сложного? Горит «AirBag» — ищи неполадку, не горит — наматывай километры? В большинстве случаев водители так и поступают, но коварство ситуации в том, что пассивная система безопасности даже в по-настоящему качественно «скроенных» авто склонна преподносить сюрпризы, не «голося» о проблемах заранее. И… как понимаете… «подарок» может прилететь (а точнее — не вылететь) в ту самую минуту, когда от точного срабатывания подушек зависит жизнь людей. Именно поэтому профессионалы автодела настоятельно рекомендуют не пренебрегать профилактической диагностикой системы пассивной безопасности автомобиля. Предупреждён — значит вооружён. И здесь этот принцип срабатывает в 78% из ста.