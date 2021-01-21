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Подведены итоги федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель». Севастополь отличился

Подведены итоги федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель». Севастополь отличился

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:59 21.01.2021

Подведены итоги федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель» 2020 года. На протяжении 10 месяцев мы вместе с вами знакомились с удивительными людьми со всей страны, работали с менторами и повышали журналистские навыки с помощью тренингов образовательной программы.

За все время конкурса было выбрано 18 победителей, а 28 работ получили особую отметку жюри. В трех этапах приняло участие 704 работы, из них 496 в номинации «Текст», 36 в номинации «Фото» и 172 в номинации «Мультимедиа». Мы провели 10 тренингов, 6 из них для отдельных регионов нашей страны, и 4 онлайн-тренинга, принять участие в которых мог любой желающий. Организаторами конкурса было записано 11 подкастов о различных нюансах конкурса, а также было создано приложение с возможностью присылать материалы и финансово поддерживать инициативы Созидателей, — отмечают в пресс-службе портала «Моя Россия».

Совсем скоро будет объявлено о финальном онлайн-тренинге с командой журнала «Русский репортер» для разбора работ, поступивших на конкурс. Следите за обновлениями в социальных сетях конкурса ВКонтакте или на Facebook.

Что касается работ, которые были признаны лучшими в конкурсе 2020 года, то:

Победители в категории «Опубликованные»

1 этап:

2 этап:

3 этап:

  • «Текст»: «Концлагеря для отказников», Автор — Юлия Демина, Созидатель — Александр Гезалов, г. Москва.
  • «Фото»: «В колыбели с чайками», Авторы — Виктор Боровских, Светлана Тарасова, Созидатель — Алексей Друзяка, Новосибирская область.
  • «Мультимедиа»: «Подвиг матери», Автор — Альфия Ильясова, Созидатель — Оксана Давлетова, Республика Башкортостан.

Победители в категории «Новые»

1 этап:

  • «Текст»: «Как перевернуть мир, если ты его не видишь», Автор — Дарья Андреева, Созидатели — Олег Колпащиков, Михаил Войцеховский, Свердловская обл.
  • «Фото»: «Олеся», Автор — Дмитрий Часовитин, Созидатель — Олеся Ларионова, Свердловская обл.
  • «Мультимедиа»: «Добрый боксер», Автор — Андрей Затирко, Созидатель — Рустам Байраков, Забайкальский край.

2 этап:

3 этап:

  • «Текст»: «Герои», Автор — Марзият Байсиева, Созидатель — Шамиль Койчуев, Кабардино-Балкарская Республика.
  • «Фото»: «Настя и её питомцы», Автор — Елена Оськина, Созидатель — Анастасия Волошенкова, Рязанская область.
  • «Мультимедиа»: «Наш «Любимец»», Авторы — Ирина Шуракова, Олег Сонкин, Созидатель — Марина Ковсман, Тульская область.

Чтобы ознакомиться с работами, которым до победы не хватило совсем немного баллов, в том числе — с получившими особую отметку жюри, перейдите по ссылке. Ознакомиться с историями от прочих наших участников можно на сайте МояРоссия.рф и в приложении «Я — Созидатель» (iOS/Android).

Также за время конкурса Фонд «Начинание» совместно с порталом МояРоссия.рф разработали полноценную систему краудфандинга, позволяющую создавать сборы на поддержку благотворительных проектов. Призываем авторов и героев конкурса воспользоваться этой системой для финансирования своей созидательной деятельности. Для создания проекта на главной странице нажмите кнопку «Сбор средств». В случае возникновения вопросов по созданию сборов можно получить поддержку, написав на адрес a.verbov@myrussia.team.

СПРАВКА:

Конкурс «Я — Созидатель» проводится с 2018 года и подводит итоги каждый квартал. В нем может участвовать любой автор историй о героях-созидателях. Победители конкурса — и автор, и герой — получают по 15 000 рублей. В этом году конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Подведены итоги федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель». Севастополь отличился

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