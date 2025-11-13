Подведены итоги I тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2025 г.»﻿

В этом году интерес к конкурсу побил все рекорды за 9 лет его проведения — заявки на участие подали 294 ЮРИСТА ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ! Общее число участников в Крыму и Севастополе составило более 570 человека, что также рекорд за все годы проведения!
Можно с уверенностью утверждать, что авторитет конкурса и внимание к нему неуклонно повышаются. А имена, перечисленные ниже, принадлежат подлинным мастерам своего дела, сумевшим обойти большое число соперников!
В этом году за звание победителя боролись юристы, нотариусы, адвокаты, а также студенты- юристы выпускных курсов.
Государственно-правовая номинация:
- Лехмус Алёна Игоревна
- Мелешина Ксения Борисовна
- Бойко Елена Анатольевна
- Павлов Евгений Юрьевич
- Елисеенко Сергей Александрович
- Мелешников Дмитрий Андреевич
- Дудник Екатерина Владимировна
Гражданско-правовая номинация:
- Вахтина Анастасия Юрьевна
- Пономаренко Анна Витальевна
- Колесниченко Андрей Игоревич
- Маланчук Екатерина Игоревна
- Чалый Владимир Валерьевич
- Агапова Ирина Владимировна
- Фокина Анна Сергеевна
Уголовно-правовая номинация:
- Кныш Анна Юрьевна
- Гуляев Дмитрий Владимирович
- Яковлев Денис Юрьевич
- Горохова Юлия Константиновна
- Никулин Олег Олегович
- Рыкунов Денис Петрович
- Еремеев Денис Викторович
Государственно-правовая номинация среди студентов:
- Панарина Юлия Юрьевна
- Дарменко Николай Николаевич
- Белоус Полина Александровна
- Прокопенко Милана Станиславовна
- Любимский Руслан Викторович
- Козубская Диана Романовна
- Ворожка Дарья Александровна
Гражданско-правовая номинация среди студентов:
- Казаченко Анастасия Павловна
- Биган Анна Сергеевна
- Махонько Александра Игоревна
- Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна
- Парасенко Иван Павлович
- Палатова Мария Ринатовна
- Георгиева Елизавета Константиновна
- Ерин Ян Андреевич
Уголовно-правовая номинация среди студентов:
- Литуненко Елена Сергеевна
- Долженко Иван Александрович
- Поливенко Анастасия Андреевна
- Агуреева Валерия Николаевна
- Ермаков Даниил Сергеевич
- Бисултанов Руслан Адамович
- Зайцева Кристина Владимировна
Поздравляем победителей первого тура и желаем им успешного выступления в следующем этапе конкурса!
Второй тур конкурса пройдёт в очном формате 20 ноября по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, 23 (СевГУ, Морской институт). Начало для практикующих юристов — в 10:00. Для студентов — в 12:00.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
