Подведены итоги I тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2025 г.»﻿
Подведены итоги I тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2025 г.»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:08 13.11.2025

10 ноября завершился приём заявок I (заочного) тура IX регионального конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». Полтора месяца участники боролись за победу, и вот, после подсчёта всех баллов, объявлены имена лучших из лучших!

В этом году интерес к конкурсу побил все рекорды за 9 лет его проведения — заявки на участие подали 294 ЮРИСТА ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ! Общее число участников в Крыму и Севастополе составило более 570 человека, что также рекорд за все годы проведения!

Можно с уверенностью утверждать, что авторитет конкурса и внимание к нему неуклонно повышаются. А имена, перечисленные ниже, принадлежат подлинным мастерам своего дела, сумевшим обойти большое число соперников!

В этом году за звание победителя боролись юристы, нотариусы, адвокаты, а также студенты- юристы выпускных курсов.

Государственно-правовая номинация:

  • Лехмус Алёна Игоревна
  • Мелешина Ксения Борисовна
  • Бойко Елена Анатольевна
  • Павлов Евгений Юрьевич
  • Елисеенко Сергей Александрович
  • Мелешников Дмитрий Андреевич
  • Дудник Екатерина Владимировна

Гражданско-правовая номинация:

  • Вахтина Анастасия Юрьевна
  • Пономаренко Анна Витальевна
  • Колесниченко Андрей Игоревич
  • Маланчук Екатерина Игоревна
  • Чалый Владимир Валерьевич
  • Агапова Ирина Владимировна
  • Фокина Анна Сергеевна

Уголовно-правовая номинация:

  • Кныш Анна Юрьевна
  • Гуляев Дмитрий Владимирович
  • Яковлев Денис Юрьевич
  • Горохова Юлия Константиновна
  • Никулин Олег Олегович
  • Рыкунов Денис Петрович
  • Еремеев Денис Викторович

Государственно-правовая номинация среди студентов:

  • Панарина Юлия Юрьевна
  • Дарменко Николай Николаевич
  • Белоус Полина Александровна
  • Прокопенко Милана Станиславовна
  • Любимский Руслан Викторович
  • Козубская Диана Романовна
  • Ворожка Дарья Александровна

Гражданско-правовая номинация среди студентов:

  • Казаченко Анастасия Павловна
  • Биган Анна Сергеевна
  • Махонько Александра Игоревна
  • Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна
  • Парасенко Иван Павлович
  • Палатова Мария Ринатовна
  • Георгиева Елизавета Константиновна
  • Ерин Ян Андреевич

Уголовно-правовая номинация среди студентов:

  • Литуненко Елена Сергеевна
  • Долженко Иван Александрович
  • Поливенко Анастасия Андреевна
  • Агуреева Валерия Николаевна
  • Ермаков Даниил Сергеевич
  • Бисултанов Руслан Адамович
  • Зайцева Кристина Владимировна

Поздравляем победителей первого тура и желаем им успешного выступления в следующем этапе конкурса!

Второй тур конкурса пройдёт в очном формате 20 ноября по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, 23 (СевГУ, Морской институт). Начало для практикующих юристов — в 10:00. Для студентов — в 12:00.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

