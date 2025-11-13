Подведены итоги I тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» 2025 г.»﻿

10 ноября завершился приём заявок I (заочного) тура IX регионального конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». Полтора месяца участники боролись за победу, и вот, после подсчёта всех баллов, объявлены имена лучших из лучших!

В этом году интерес к конкурсу побил все рекорды за 9 лет его проведения — заявки на участие подали 294 ЮРИСТА ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ! Общее число участников в Крыму и Севастополе составило более 570 человека, что также рекорд за все годы проведения!

Можно с уверенностью утверждать, что авторитет конкурса и внимание к нему неуклонно повышаются. А имена, перечисленные ниже, принадлежат подлинным мастерам своего дела, сумевшим обойти большое число соперников!

В этом году за звание победителя боролись юристы, нотариусы, адвокаты, а также студенты- юристы выпускных курсов.

Государственно-правовая номинация:

Лехмус Алёна Игоревна

Мелешина Ксения Борисовна

Бойко Елена Анатольевна

Павлов Евгений Юрьевич

Елисеенко Сергей Александрович

Мелешников Дмитрий Андреевич

Дудник Екатерина Владимировна

Гражданско-правовая номинация:

Вахтина Анастасия Юрьевна

Пономаренко Анна Витальевна

Колесниченко Андрей Игоревич

Маланчук Екатерина Игоревна

Чалый Владимир Валерьевич

Агапова Ирина Владимировна

Фокина Анна Сергеевна

Уголовно-правовая номинация:

Кныш Анна Юрьевна

Гуляев Дмитрий Владимирович

Яковлев Денис Юрьевич

Горохова Юлия Константиновна

Никулин Олег Олегович

Рыкунов Денис Петрович

Еремеев Денис Викторович

Государственно-правовая номинация среди студентов:

Панарина Юлия Юрьевна

Дарменко Николай Николаевич

Белоус Полина Александровна

Прокопенко Милана Станиславовна

Любимский Руслан Викторович

Козубская Диана Романовна

Ворожка Дарья Александровна

Гражданско-правовая номинация среди студентов:

Казаченко Анастасия Павловна

Биган Анна Сергеевна

Махонько Александра Игоревна

Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна

Парасенко Иван Павлович

Палатова Мария Ринатовна

Георгиева Елизавета Константиновна

Ерин Ян Андреевич

Уголовно-правовая номинация среди студентов:

Литуненко Елена Сергеевна

Долженко Иван Александрович

Поливенко Анастасия Андреевна

Агуреева Валерия Николаевна

Ермаков Даниил Сергеевич

Бисултанов Руслан Адамович

Зайцева Кристина Владимировна

Поздравляем победителей первого тура и желаем им успешного выступления в следующем этапе конкурса!

Второй тур конкурса пройдёт в очном формате 20 ноября по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, 23 (СевГУ, Морской институт). Начало для практикующих юристов — в 10:00. Для студентов — в 12:00.

источник: Нотариальная палата города Севастополя