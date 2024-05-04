Подведены итоги конкурса «Молодёжь Севастополя»

На базе Севастопольского государственного университета состоялась торжественная церемония награждения регионального конкурса в рамках программы поддержки ученических инициатив «Молодёжь Севастополя – взгляд в будущее!» Всего в конкурсе приняли участие 33 проектные команды из 27 севастопольских школ, гимназий и профессиональных образовательных организаций под кураторством советников директоров по воспитанию.

В этом году нашему конкурсу ученических инициатив исполнилось 15 лет. Из года в год у ребят и педагогов растёт интерес к конкурсу, а также растёт и качество и содержание представленных проектов. В этом году впервые участниками конкурса стали команды профессиональных образовательных организаций. Самое главное, что здесь происходит обмен идеями, ребята представляют и защищают свои проекты. По итогам конкурса лучшие из лучших мы рекомендуем для участия в грантовых конкурсах Росмолодёжи, «Движения Первых» и других всероссийских конкурсах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя регионального координатора Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Севастополе Наталью Загороднюю.

На протяжении всего учебного года инициативные группы обучающихся принимали участие в образовательных интенсивах, создавали и реализовывали свои уникальные проекты, направленные на решение экологических проблем, патриотическое воспитание, профилактику вредных привычек, развитие досуга сверстников и пожилых людей, профориентацию, развитие цифровых технологий, благоустройство пришкольных территорий и парков.

Ребята были максимально включены в процесс создания, разработки, реализации, а также представления проекта-победителя – чат-бота «Студенческий навигатор». Студенты получили максимум положительных впечатлений от мероприятия и, конечно, в дальнейшем будут также активно принимать участие во всех региональных проектах и конкурсах «Навигаторов детства»,– отмечает советник директора по воспитанию, руководитель проектной команды колледжа сервиса и торговли Ксения Петрова.

Победителями в номинации «Социальный проект» стали:

— гимназия № 8 имени Н. Т. Хрусталёва с проектом «Интерактивная экскурсия «Шагами по страницам» (руководитель: советник директора по воспитанию Ольга Юрьевна Мачинская);

— школа № 61 имени Героя Советского Союза А. И. Маринеско с проектом «Ясно-понятно!» (руководитель: советник директора по воспитанию Ольга Сергеевна Новичкова);

— Инженерная школа с конкурсом «Мистер и Мисс школы» (руководитель: советник директора по воспитанию Анна Владимировна Винниченко);

— школа «ЭКОТЕХ+» с проектом «Ярмарка как средство профориентации школьников» (руководитель: советник директора по воспитанию Диана Владимировна Лёвшина);

— гимназия № 10 им. М. Е. Ефимова с проектной инициативой о взаимодействии семьи и школы «Счастливы вместе» (руководитель: советник директора по воспитанию Анна Сергеевна Мирошниченко).

Само участие в конкурсе было очень увлекательным и интересным, даже самые, как обычно кажется, скучные этапы проекта, были выполнены с огромным интересом. После выполненной работы нам было очень приятно, что нас заметили и оценили наши труды и даже наградили аппаратурой для более качественного выполнения проекта. После достойной поддержки и мотивации мы готовы работать ещё больше и только улучшать нашу деятельность, – говорит участница одной из команд-победителей в номинации «Социальный проект», ученица школы № 61 имени Героя Советского Союза А. И. Маринеско Эмилия Авагян.

Победителями в номинации «Добровольческий проект» стали:

— школа № 14 имени И. С. Пьянзина с проектом «Творить добро ПРОСТО!» (руководитель: советник директора по воспитанию Алина Николаевна Гончаренко);

— школа № 59 имени старшего сержанта милиции Е. Г. Скоробогатова с социальным проектом «ЭкоЗнания» (руководитель: советник директора по воспитанию Екатерина Сергеевна Кудинова);

— билингвальная гимназия № 2 с добровольческим проектом «Помощь пушистым» (руководитель: советник директора по воспитанию София Вадимовна Жулий);

— гимназия № 24 с социальным проектом «Я — нужен» (руководитель: советник директора по воспитанию Василий Николаевич Черанев);

— Севастопольский колледж сервиса и торговли с чат-ботом «Студенческий навигатор» (руководитель: советник директора по воспитанию Ксения Викторовна Петрова).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя