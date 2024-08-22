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Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны»

Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны»

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 14:38 22.08.2024

В Коктебеле подведены итоги летней сессии пленэра «Киммерийские сезоны», организованного Гильдией художников и мастеров земли Киммерийской при поддержке Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина».

В пленэре приняли участие 16 художников из разных регионов страны.  Живописцы побывали с этюдниками и холстами на видовых площадках и достопримечательностях полуострова. Участниками проекта создано свыше ста пятидесяти этюдов и графических зарисовок, включая портреты и пейзажи. В Городской библиотеке им. С. Пивоварова художники приняли участие в патриотической акции «Семья и Родина едины» по созданию портретов членов семей участников СВО. В ходе пленэра состоялись авторские встречи, обмен опытом ведения проектной деятельности, творческие мастерские. Одним из ярких событий проекта стала встреча с залуженным мастером народного художественного промысла Республики Крым Эдемом Ганиевым, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. 

По итогам пленэра состоялся вернисаж в Доме-музее М. А. Волошина. Также художники-пленэристы стали участниками интерактивного арт-пространства Литературно-художественная гостиная «В гост ях у поэта», где в традициях хозяина дома читали стихи, рисовали портреты, делились впечатлениями о Крыме и Коктебеле.

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Член Союза художников России Вера Чеканова передала в дар Дому-музею М. А. Волошина свою живописную работу «Дом поэта».

Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны» Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны»

По итогам пленэрного года в ноябре в Литературно-художественном музее города Старый Крым состоится выставка живописи, где будут представлены лучшие работы художников, написанные в этом году.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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