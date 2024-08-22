Подведены итоги летней сессии коктебельского пленэра «Киммерийские сезоны»

В пленэре приняли участие 16 художников из разных регионов страны. Живописцы побывали с этюдниками и холстами на видовых площадках и достопримечательностях полуострова. Участниками проекта создано свыше ста пятидесяти этюдов и графических зарисовок, включая портреты и пейзажи. В Городской библиотеке им. С. Пивоварова художники приняли участие в патриотической акции «Семья и Родина едины» по созданию портретов членов семей участников СВО. В ходе пленэра состоялись авторские встречи, обмен опытом ведения проектной деятельности, творческие мастерские. Одним из ярких событий проекта стала встреча с залуженным мастером народного художественного промысла Республики Крым Эдемом Ганиевым, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

По итогам пленэра состоялся вернисаж в Доме-музее М. А. Волошина. Также художники-пленэристы стали участниками интерактивного арт-пространства Литературно-художественная гостиная «В гост ях у поэта», где в традициях хозяина дома читали стихи, рисовали портреты, делились впечатлениями о Крыме и Коктебеле.

Член Союза художников России Вера Чеканова передала в дар Дому-музею М. А. Волошина свою живописную работу «Дом поэта».

По итогам пленэрного года в ноябре в Литературно-художественном музее города Старый Крым состоится выставка живописи, где будут представлены лучшие работы художников, написанные в этом году.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым