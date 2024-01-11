Подведены итоги реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Крыму

Туризм — одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики в России. В 2023 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха крымчан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было направлено 2 629,6 млн. рублей, из которых в Крыму освоено 2 615,6 млн. руб. или 99,5 %.

Единая субсидия была направлена на обустройство пляжей, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и обновление туристического кода центра городов.

Грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего туризма в Республике Крым получили 18 проектов реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) на общую сумму около 151 млн. рублей. Данная мера позволила поддержать туристическую отрасль региона и помочь развиваться ей еще быстрее.

Для оказания поддержки 2 735 субъектам хозяйствования обеспечено финансирование в объеме 2 082,3 млн. руб. Таким образом, предоставлено по четыре минимальных размера оплаты труда на каждого работника на сохранение занятости и предотвращение прекращения деятельности в условиях геополитического и санкционного давления.

Ноябрь 2023 года для гостей полуострова и жителей Крыма подарил совершенно новый формат осеннего досуга – эногастрономические выходные «Ноябрьфест». В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма проводили дни открытых дверей, экскурсии, дегустации и мастер-классы. Для организации и проведения фестиваля были выделены средства в объеме 21,82 млн. руб. В рамках прошедших недель гастрономии все желающие смогли посетить бесплатные экскурсии на винодельческие предприятия республики, где все участники доступно и познавательно познакомились с историей и культурой виноделия в Крыму, а также ознакомились с маршрутами «Винной дороги Крыма».

В течение 2023 года на средства выделенной федеральной субсидии на общую сумму 374,8 млн. руб. города Алупка и Евпатория смогли внедрить в своих туристических центрах дизайн — коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство, где на данный момент завершается комплекс строительных работ.

В городе Алупка реализуется комплексное обустройство туристского кода. Проводятся работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементы мощения, общие архетипы и вывески в едином стиле — все то, что создаёт комфорт, ауру и атмосферу исторического центра, за которой едут за тысячи километров в Алупку. А на всем известном городском туристическом маршруте «Малый Иерусалим» в городе Евпатория появятся цифровые терминалы, установят систему видеонаблюдения, организуют авто- и велопарковки, оснастят архитектурной подсветкой здания с учетом общей концепции маршрута.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» помогает сделать путешествия по Крыму удобными, безопасными и интересными. Благодаря федеральной поддержке от государства туристы получают сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).