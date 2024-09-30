Подведены итоги реализации нацпроектов в Кировском районе Крыма

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру Крыма и Кировского района, в частности. Ежегодно решается основная задача в дорожной сфере — приведение в порядок ключевых направлений, обеспечивающих доступность социальных учреждений, объектов экономики и туризма. С 2020 года выполнен ремонт 5-ти автомобильных дорог межмуниципального значения: Шахтино – Кировское, Таврида – Кировское, Таврида – Первомайское, Таврида — Старый Крым и Приветное — Первомайское общей протяжённостью 38,6 км.

В рамках нацпроекта «Культура» в Литературно-художественном музее ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» установлено оборудование виртуального концертного зала. Проведено оснащение современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, формат которого позволит жителям и гостям города Старый Крым в онлайн-режиме стать зрителями разнообразных культурных мероприятий: симфонических и образовательных концертов, легендарных балетов и мюзиклов, лекций о композиторах и академической музыке. А в 2021 году Кировский район пополнился передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для проведения культурных мероприятий на открытых пространствах. Он легко трансформируется в концертную площадку со сценой, а также оснащен современным профессиональным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием с автономным источником бесперебойного питания. Благодаря автоклубу в Кировском районе появилась уникальная возможность проводить культурно-массовые мероприятия, праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты, кинопоказы и многое другое.

Основу спортивной инфраструктуры Республики Крым составляют общедоступные объекты — спортивные площадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках. Качество и результат тренировочного процесса и спортивной подготовки юных спортсменов во многом зависит от их обеспеченности необходимым инвентарем и оборудованием. На территории Кировского района по нацпроекту «Демография» поставлен комплект спортивного оборудования в виде малых спортивные форм и футбольных полей. Кроме того, проведена установка 6 спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом, подготовки к выполнению нормативов ГТО и пр.

В рамках нацпроекта «Образование» созданы и функционируют 16 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в которых обучающиеся осваивают программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования. Материально-технические базы для занятий физической культурой и спортом обновлены в 4 школах Кировского района.

За полгода оптимизировали процесс мойки, сортировки и упаковки яблок по нацпроекту «Производительность труда» на крупном предприятии полного цикла ООО «Фрукты Старого Крыма»: от выращивания до оптовой реализации яблок разных сортов. Выработка увеличена на 36%, незавершенный запас производства сократился на 22%, а время протекания процесса сократилось на 27%. Пилотный проект был проведён под управлением Федерального центра компетенций.

Реализация проектов благоустройства позволяет создать атмосферу комфорта, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» выполнены работы по созданию точек притяжения в новых местах отдыха на 16 общественных территориях. Благоустраиваемый парк – лучшее место проведения досуга жителей всех возрастных групп.

Так, в 2022 году на территории городского парка «Горсад» в рамках проведённого благоустройства организованы зоны отдыха для различных категорий населения. Проведено обустройство двух литературных троп — Александра Грина и Константина Паустовского. Обустроены в парке и зоны для летнего отдыха и прогулок, стилизованные в морской тематике. Одной из изюминок проекта стал романтический арт-объект — «Скамья примирения», представляющая собой изящную кованую скамейку с вогнутыми к центру сиденьями. Для молодожёнов посёлка появилась интересная зона для новобрачных в виде свадебной кареты с сердцем. Городская среда парка также включает и группу арт-объектов, посвящённых победе в Великой Отечественной войне.

Для формирование благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи в сёлах Льговское и Приветное Кировского района проведён капитальный ремонт 2-х врачебных амбулаторий благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

А в Кировскую центральную районную больницу и Старокрымскую районную больницу имени академика Н.М. Амосова» проведена поставка 14 единиц медоборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения и 3 ед. автомобильного транспорта в рамах модернизации первичного звена.

Ранее, в 2020 году, для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений Кировского района по нацпроекту приобретён передвижной комплекс для повышения уровня доступности медицинской помощи жителям сельских поселений. Благодаря мобильным ФАПам медики могут выезжать в отдаленные сёла и проводить там плановый консультативный прием, диспансеризацию и профилактические медосмотры. Внутри каждого медицинского комплекса установлены персональный компьютер, кушетка, портативный электрокардиограф, пульсоксиметр, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, дыхательный аппарат, анализаторы для определения уровня гемоглобина и глюкозы, тонометр для оказания различных видов медицинской помощи и ряд другого оборудования.

Ежегодно в Крыму осуществляется мера поддержки фермеров и кооперативов благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Гранты в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации также получили 5 индивидуальных предпринимателей Кировского района.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)