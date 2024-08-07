Подведены итоги республиканского конкурса фотографий «Семейный альбом» — 2024

Среди 28 победителей в 5 номинациях есть и ялтинские семьи. Результаты:
- в номинации «Свадебное фото» первое место занял Кудинов Давид, кадет Ялтинской средней школы №11 (фото «Бесконечная любовь»).
- в номинации «Молодая семья» второе место у семьи Лазоренко (фото «Счастливы вместе»).
- в номинации «Связь поколений» на третьем месте — Лавров Кирилл, воспитанник детского сада №67 (фото «Профессия жизни»).
- в номинации «Большая семья» третье место у Жуковой Амелии (фото «Арбузное настроение»).
Особыми призами — пригласительными билетами на посещение туристических объектов от Группы экскурсионных компаний Крыма в числе 6 участников отмечен Задерий Михаил, учащийся Алупкинской средней школы №1 (номинация «Свадебное фото»).
От всей души поздравляем победителей! Спасибо вам за теплые семейные фотографии, за сохранение традиций и память, которая надолго сохранится в этих душевных снимках, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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