Подведены итоги республиканского конкурса фотографий «Семейный альбом» — 2024

В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам

Узнайте больше: В Евпатории собрали более 200 тысяч рублей для помощи военным медикам

Особыми призами — пригласительными билетами на посещение туристических объектов от Группы экскурсионных компаний Крыма в числе 6 участников отмечен Задерий Михаил, учащийся Алупкинской средней школы №1 (номинация «Свадебное фото»).

От всей души поздравляем победителей! Спасибо вам за теплые семейные фотографии, за сохранение традиций и память, которая надолго сохранится в этих душевных снимках, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.