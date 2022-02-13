Подводная лодка ВМФ РФ «Ростов-на-Дону» проследовала через Босфор в Черное море

Подводная лодка «Ростов-на-Дону», которая является носителем крылатых ракет «Калибр», в воскресенье проследовала через Босфор из Средиземного в Черное море, следует из данных агентства «Анадолу» и стамбульских информационных сайтов, публикующих фотографии ее прохождения через пролив.

При прохождении в надводном положении через Дарданеллы и Босфор подлодку Черноморского флота сопровождали катера турецкой береговой охраны.

Б-237 «Ростов-на-Дону» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая с 2014 года в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Интересно, что субмарина в 2015 году совершила межфлотский переход на Северный флот, где прошли глубоководные испытания оборудования и систем вооружения. В октябре того же, 2015 года выполнила ракетную стрельбу в Баренцевом море на полигонах Северного флота. Принимала участие в военной, контртеррористической операции России у берегов Сирии. В начале октября 2017 года совместно с однотипной подлодкой Б-261 «Новороссийск» подводная лодка «Ростов-на-Дону» приняла участие в проходящих в морских полигонах Чёрного моря учениях, в ходе которых из подводного положения по наземной и надводной целям были выполнены пуски двух практических ракет «Калибр-ПЛ». По итогам 2017 года экипажу подлодки присвоено почётное наименование «ударный». 9 октября 2020 года подлодка отправилась на плановый текущий ремонт на судоремонтное предприятие Северо-Запада России, после выхода из ремонта подлодки «Новороссийск». 31 октября 2020 года прибыла для планового ремонта в Кронштадт. В марте 2021 года закончила ремонт и ушла в Средиземное море.

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