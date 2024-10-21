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Подъёмная ноша или... В октябре ставки по рыночной ипотеке достигли 24,8%

Подъёмная ноша или… В октябре ставки по рыночной ипотеке достигли 24,8%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 21.10.2024

В октябре максимальная ставка по ипотеке достигла 24,8% годовых, сообщила ТАСС старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Минимальная ставка по рыночной ипотеке составила 19,7% годовых. Аналитики Frank RG изучили, как изменились ипотечные ставки за две первые недели октября 2024 года.

По данным мониторинга Frank RG, за период с 1 по 14 октября минимальные ипотечные ставки выросли в среднем на 0,85 п.п. до 19,7% годовых. Максимальные ставки увеличились на 1,25 п.п., до 24,8% годовых.

За две первые недели октября российские банки выдали ипотеки на сумму 121,6 млрд рублей. Это на 32% меньше аналогичного сентябрьского значения. Выдача жилищных кредитов замедлилась из-за роста ипотечных ставок, пояснила Филиппова.

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Ситуация на рынке ипотеки после завершения массовой льготной программы остаётся сложной в условиях продолжающего роста ставок, отмечают аналитики Frank RG. За девять месяцев 2024 года спрос сократился на 23% относительно прошлогоднего значения. По словам Филипповой, это самое драматичное падение среди всех банковских продуктов.

источник: ЦИАН 

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