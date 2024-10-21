Подъёмная ноша или... В октябре ставки по рыночной ипотеке достигли 24,8%

По данным мониторинга Frank RG, за период с 1 по 14 октября минимальные ипотечные ставки выросли в среднем на 0,85 п.п. до 19,7% годовых. Максимальные ставки увеличились на 1,25 п.п., до 24,8% годовых.

За две первые недели октября российские банки выдали ипотеки на сумму 121,6 млрд рублей. Это на 32% меньше аналогичного сентябрьского значения. Выдача жилищных кредитов замедлилась из-за роста ипотечных ставок, пояснила Филиппова.

Ситуация на рынке ипотеки после завершения массовой льготной программы остаётся сложной в условиях продолжающего роста ставок, отмечают аналитики Frank RG. За девять месяцев 2024 года спрос сократился на 23% относительно прошлогоднего значения. По словам Филипповой, это самое драматичное падение среди всех банковских продуктов.

источник: ЦИАН