Поедем и поедим: какие блюда чаще всего заказывают по пути на море

Самым популярным блюдом у путешественников, которые едут на море на поезде, стал русский борщ. Об этом свидетельствует исследование сервиса доставки еды к поездам и самолётам «ЕдуЕм». В компании проанализировали все заказы, которые были совершены путешественниками на «морских» маршрутах в начале горячего сезона (с 1 по 14 июня).
Выяснилось, что русский борщ есть в 18% всех заказов. Средняя стоимость блюда составила 350 ₽. На втором по популярности месте с 17% заказов оказалась куриная лапша (200 ₽), на третьем с 12% от всех заказов — картофельное пюре с бифштексом (350 ₽), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Также в топ-10 популярных блюд вошли:
- пицца пепперони (890 ₽, 10% заказов),
- шаурма классическая с курицей (300 ₽, 9% заказов),
- роллы калифорния, филадельфия (350 ₽, 9% заказов),
- удон с морепродуктами (480 ₽, 8% заказов),
- салат цезарь с курицей (400 ₽, 7% заказов),
- пельмени (350 ₽, 6% заказов),
- хинкали (340 ₽, 4% заказов).
Русский борщ — бесспорный лидер предпочтений российских путешественников на протяжении длительного времени. Эта тенденция присуща не только поездкам на море, но и многим другим маршрутам. В целом, несмотря на огромное разнообразие блюд в заказах, стоит отметить, что путешественники чаще всего отдают предпочтение русской кухне при поездках на поездах, — уточняет PR-директор «ЕдуЕм» Тимур Юсупов.
Средний чек на один заказ на 2–3 человек при поездке на море составил 1650 ₽. Это на 9% меньше среднего чека на всех направлениях (1817 ₽)
Чаще всего обед в дорогу заказывали пассажиры, отправляющиеся на поездах 092М Москва — Севастополь, 121В Санкт-Петербург — Новороссийск и 092С Севастополь — Москва.
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