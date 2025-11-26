Прямо сейчас:
Поедут ли электромобили и гибриды через Крымский мост в 2026 году

16:31 26.11.2025

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что к высокому туристическому сезону 2026 года ситуация с безопасностью позволит открыть Крымский мост для проезда электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму «, отвечая на вопрос о перспективах следующего курортного сезона на полуострове.

У нас общая (курортно-туристическая) база сформирована, она очень неплохая, мы находимся в росте. Но вот эта история с ограничениями (проезда по Крымскому мосту – ред.) для машин с гибридными двигателями очень серьезно может нам навредить, если этот пункт не отменят. Эти вопросы не в моей компетенции, но очень надеюсь, что ситуация с безопасностью позволит это ограничение снять, – сказал Константинов.

Ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова действуют с 3 ноября 2025 года, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Запрет на въезд электромобилей и машин-гибридов на Крымский мост со стороны Тамани введены указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.

источник: РИА Новости Крым 

