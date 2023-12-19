Поезд Москва — Евпатория начнет курсировать от Павелецкого вокзала с марта

Благодаря нововведениям мы увеличим периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно. Главное изменение: теперь поезд №173/174 будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же — ранее поезд уходил с Казанского вокзала. В первый рейс измененным маршрутом поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта — из Москвы, — цитирует сообщение ТАСС.
Из Москвы поезд будет отправляться в 20:00 и прибывать в Евпаторию через день в 11:20. Из Евпатории поезд будет уходить в 21:45 и прибывать в Москву в 09:40. В состав поезда будут включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.
Чтобы удовлетворить потребности большинства пассажиров, в пути поезд сделает около 30 остановок. Крупные города по пути — Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки, — добавили в пресс-службе.
источник: ТАСС
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С тегами: транспорт крыма