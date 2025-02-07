Поезд Москва – Евпатория с конца апреля будет ходить ежедневно

Сезонный скорый поезд «Таврия» между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Сезонный скорый поезд №173/174 «Таврия» сообщением Москва – Евпатория в этом году вновь будет курсировать ежедневно. Поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы с 27 апреля по 15 октября, из Евпатории с 25 апреля по 13 октября, — информирует Telegram-канал компании.

Из Москвы поезд будет уходить в 20:00, прибывать в Евпаторию — через день в 11:20. В обратную сторону из Евпатории он будет отправляться вечером в 21:45 и прибывать в Москву через день в 09:40.

Состав будет следовать через Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону, делая в пути около 30 остановок. В Ростове-на-Дону при следовании из Москвы он будет заходить на станцию Ростов-Главный, а при следовании из Евпатории – на станцию Первомайская.

В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.

В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б и купейные вагоны класса 2К, а также штабной купейный вагон с местами для проезда маломобильных пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, в Евпаторию будет курсировать поезд из Санкт-Петербурга №179/180 (через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону). Он начнет ходить по расписанию с 25 апреля.

Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов на поезда «Таврия» №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года.

Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд «Таврия» №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.

источник: РИА Новости Крым