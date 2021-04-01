Поезда «Таврия» будут курсировать из Тамбова в Симферополь и обратно

В преддверии летних перевозок компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) расширяет географию курсирования поездов «Таврия» и запускает новое направление. Беспересадочные вагоны из Тамбова будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

В первый рейс группа плацкартных вагонов отправится по маршруту «Симферополь – Тамбов» 28 мая в 10:35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01:10. Из Тамбова в первый рейс группа вагонов отправится 1 июня в 06:20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18:45. Билеты на поезда Таврия доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru , в мобильном приложении « Grandtrain », также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж, — сообщили в ГСЭ,

Для удобства пассажиров предоставлен информационно-развлекательный сервис «Таврия Медиа» — онлайн библиотека с развлекательным контентом, услуги для пассажиров и новости компании-перевозчика.