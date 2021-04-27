Поезда «Таврия» открывают летний сезон

В преддверии старта периода отпусков компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) развернула маршрутную сеть, охватывающую более 300 крупных населённых пунктов и включающую в себя 14 направлений для поездов «Таврия».

1 мая в курортный город Феодосию прибудет первый поезд №163/164 из Москвы. Протяжённость маршрута составит 1831 км с проследованием Крымского моста в дневное время. Периодичность курсирования составит раз в 3 дня, а время в пути 28 часов.

По новому маршруту из Симферополя в Мурманск «Таврия» начнёт курсировать с 24 мая раз в 9 дней и следовать через Ростов, Поворино Ртищево, Пензу, Арзамас, Дзержинск, Ковров, Иваново, Ярославль, Данилов, Вологду и Обозёрск. Протяжённость маршрута составит 4 540 км.

Также в летний период поезда будут курсировать из Симферополя в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Кисловодск, Тамбов. Из Севастополя и Евпатории – в Москву и Санкт-Петербург, а также из Евпатории в Псков.

Глубина продажи билетов на поезда составляет 90 суток, на поезд №27/28 «Москва – Симферополь» увеличена глубина продаж — 120 суток до отправления поезда.

В период летних массовых перевозок в пути следования поездов «Таврия» будут работать более 1600 сотрудников поездных бригад, в числе которых 620 студентов и бойцов Российских студенческих отрядов. В перевозках будет задействовано более 300 вагонов. В составах поездов курсируют СВ, купейные и плацкартные вагоны, в которых имеется всё необходимое оборудование. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами освещения, настраиваемые индивидуально, а также розетки и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат – контроль. В вагонах имеются биотуалеты, — сообщает ГСЭ.

В целях повышения качества обслуживания пассажиров к началу летнего сезона обновлён интерьер вагонов-ресторанов. Учитывая предпочтения пассажиров, пересмотрен ассортимент меню с блюдами европейской и русской кухни, включая вегетарианское и детское меню.

Услуга доставки личного авто и мототранспорта по направлению в Крым и обратно доступна по маршруту «Москва – Симферополь». Заявку на перевозку авто- и мототранспорта можно оформить на официальном сайте компании-перевозчика.

Пассажирам «Таврий» будет доступна услуга по стыковочным автобусным маршрутам до курортов Крыма: на сайте можно будет заранее заказать автобусную перевозку до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции. Автобусы будут курсировать до Ялты, Алушты, Судака и Коктебеля. Продажи откроются в мае.

Также график движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на территории полуострова Крым позволяет осуществлять удобную пересадку пассажирам поездов «Таврия», прибывающих в Симферополь из Москвы поездом № 27. Расписание экспресс-маршрутов «Севастополь – Евпатория» составлено таким образом, что пассажирам удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах.