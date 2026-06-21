Поезда в Крым: что происходит из-за закрытия Крымского моста

11 поездов «Таврия» сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути утром в воскресенье из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». По состоянию на 9:00 МСК задерживаются поезда «Таврия»:

Из Крыма: Поезд №068 Керчь — Москва, отправлением 21 июня — на 8 часов

Поезд №098 Керчь — Москва, отправлением 21 июня — на 1,5 часа В Крым: Поезд №007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 19 июня — на 8,5 часов

Поезд №092 Москва – Севастополь, отправлением 19 июня — на 4,5 часа

Поезд №316 Адлер — Симферополь отправлением 20 июня — на 5,5 часов

Поезд №173 Москва — Керчь отправлением 19 июня — на 5,5 часов

Поезд №463 Москва — Феодосия отправлением 19 июня — на 6,5 часов

Поезд №025 Минеральные Воды – Симферополь, отправлением 20 июня — на 5 часов

Поезд №179 Санкт-Петербург — Симферополь отправлением 19 июня — на 4,5 часа

Поезд №028 Москва — Симферополь отправлением 20 июня — на 5 часов

Поезд №193 Челябинск — Керчь, отправлением 19 июня — на 1,5 часа

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, добавили в ГСЭ.

Изменения в расписании поезда №67/68 Керчь — Москва, отправлением из Керчи в ночь с 21 на 22 июня. В связи с текущей ситуацией поезд №67/68 отправится от Керчи РАНЬШЕ ГРАФИКА — в 22.10 21 июня (вместо 00.55 22 июня), также проинформировал перевозчик. Для пассажиров этого поезда посадка в автобус в Симферополе запланирована на 16:00 (отправление в 17:00). Автобус проследует через станцию Владиславовка в 19.00 и прибудет в Керчь в 21.30. Посадка в автобусы всегда производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций. Необходимо прибывать на посадку заблаговременно. Расписание других поездов «Таврия» на 21 и 22 июня остается прежним.

Ранее сообщалось, что все поезда «Таврия», прибывающие в Крым 21 и 22 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная.

источник: РИА Новости Крым

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