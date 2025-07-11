Поездка в Крым: какой он — оптимальный маршрут?

Если мы говорим о гостях из Центральной России, то однозначно (лучше ехать) через новые территории. Дороги идеальные, безопасно, пункты пропуска работают даже не на 50 процентов, поэтому досмотровые мероприятия будут проходить быстрее, чем на Крымском мосту, — сказал Козловский.

По словам первого замминистра, он на личном примере убедился в этом во время недавней поездки в Москву через новые регионы.

По километражу получается короче где-то на 100 километров, то есть можно сократить расход бензина. А по времени можно сэкономить порядка трех часов, — уточнил он.

Козловский также сообщил, что на сегодняшний день на дороге от Джанкоя до Симферополя ремонтом охвачено порядка 15 километров. Планируется привести в порядок еще 80 километров этой трассы.

Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.

источник: РИА Новости Крым