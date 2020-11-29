Поездка в Крым в честь «золотой свадьбы» обернулась трагедией

Несчастьем закончилась поездка в Крым, к Черному морю пожилых супругов, отметивших 50-летнюю годовщину свадьбы. Пенсионер внезапно умер, а его супругу госпитализировали. Об этом пишет «Маленькая Сызрань» .

По заключению медиков, мужчина заболел коронавирусом. Как сообщает КТВ-Луч , тело пенсионера кремировано, а его прах будет доставлен в Сызрань. В настоящий момент помощь женщине оказывают родственники.

Так «золотая свадьба» обернулась для пенсионеров, счастливо проживших в браке пять десятилетий, самой настоящей трагедией. Были ли признаки заболевания у пожилых людей перед поездкой, или недуг они подхватили уже в дороге или на отдыхе, неизвестно.