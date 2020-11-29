Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | Поездка в Крым в честь «золотой свадьбы» обернулась трагедией

crimeapress_news

Поездка в Крым в честь «золотой свадьбы» обернулась трагедией
Фото: Pexels, pixabay.com

Поездка в Крым в честь «золотой свадьбы» обернулась трагедией

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 20:28 29.11.2020

Несчастьем закончилась поездка в Крым, к Черному морю пожилых супругов, отметивших 50-летнюю годовщину свадьбы. Пенсионер внезапно умер, а его супругу госпитализировали. Об этом пишет «Маленькая Сызрань».

По заключению медиков, мужчина заболел коронавирусом. Как сообщает КТВ-Луч, тело пенсионера кремировано, а его прах будет доставлен в Сызрань. В настоящий момент помощь женщине оказывают родственники.

Так «золотая свадьба» обернулась для пенсионеров, счастливо проживших в браке пять десятилетий, самой настоящей трагедией. Были ли признаки заболевания у пожилых людей перед поездкой, или недуг они подхватили уже в дороге или на отдыхе, неизвестно.

Поездка в Крым в честь «золотой свадьбы» обернулась трагедией

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.