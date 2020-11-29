Поездка в Крым в честь «золотой свадьбы» обернулась трагедией

Несчастьем закончилась поездка в Крым, к Черному морю пожилых супругов, отметивших 50-летнюю годовщину свадьбы. Пенсионер внезапно умер, а его супругу госпитализировали. Об этом пишет
По заключению медиков, мужчина заболел коронавирусом. Как сообщает
Так «золотая свадьба» обернулась для пенсионеров, счастливо проживших в браке пять десятилетий, самой настоящей трагедией. Были ли признаки заболевания у пожилых людей перед поездкой, или недуг они подхватили уже в дороге или на отдыхе, неизвестно.
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