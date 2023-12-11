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Поездов в все больше, ходят по расписанию, но чаще
Фото: ГСЭ

Поездов в Крым все больше, ходят по расписанию, но чаще

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:10 11.12.2023

Вступило в действие новое расписание поездов в крымском направлении. Главные изменения коснулись поездов «Таврия», которые ходят в Симферополь и Севастополь из Москвы. Как сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» (официального железнодорожного пассажироперевозчика в Крым), теперь в этом направлении курсируют четыре ежедневные «Таврии»:

  • №17/18 «Москва – Симферополь» (бывший №159/160),
  • №27/28 «Москва – Симферополь» (двухэтажный),
  • №67/68 «Москва – Симферополь»,
  • №91/92 «Москва – Севастополь».

Все указанные поезда отправляются с Казанского вокзала Москвы. В состав поезда №17/18 включены не только купейные, но и плацкартные вагоны.

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Поезд №173/174 «Москва – Евпатория» также станет ежедневным. Он будет уходить с Павелецкого вокзала Москвы. В первый рейс новым маршрутом поезд отправится из Евпатории 1 марта, из Москвы – 3 марта. Продажа билетов уже открыта.

Частоту курсирования увеличивают и некоторые региональные поезда. В частности, поезд №315/316 «Адлер – Симферополь» будет ходить ежедневно. А поезд №141/142 «Пермь – Симферополь» – вновь вернется к частоте курсирования два раза в неделю вместо одного.

Поезд №7/8 сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь» продолжит курсировать по прежнему графику.

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