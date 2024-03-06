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Погиб скалолаз Даниил Веденмеер… Погиб не в горах — в зоне СВО
фото: ВКонтакте, Федерация скалолазания России

Погиб крымский скалолаз Даниил Веденмеер… Погиб не в горах — в зоне СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:00 06.03.2024

Прощание с одним из ведущих скалолазов Крыма Даниилом Веденмеером состоялось в Ялте. Он с честью и отвагой нес службу, защищал интересы нашей страны в зоне специальной военной операции.

Сына прославленных родителей-скалолазов с юных лет манили скалы. Отец Андрей Веденмеер – чемпион мира и Европы. Мать Маргарита Панфёрова – чемпионка СССР, мастер спорта международного класса, на протяжении долгих лет президент Федерации скалолазания Республики Крым. Неудивительно, что скалолазание стало основным делом жизни Даниила. Он становился призером «Кубка Дружбы». Был участником чемпионатов России и всероссийских соревнований. Неоднократно поднимался на вершину пьедестала чемпионатов Республики Крым и Севастополя. Личную спортивную карьеру совмещал с тренерской работой в спортивной школе города Ялты, успешно воспитывая юных скалолазов, которые стремились расти, глядя на своего наставника, — отмечает «Крымский спорт»

Искренние соболезнования родителям, супруге и всем близким Даниила Веденмеера.

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источник: «Крымский спорт»

 

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