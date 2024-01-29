Погиб на боевом посту. В Севастополе простились с отставником омоновцем — героем СВО

В субботу, 27 января в Севастополе простились с гвардии сержантом Максимом Чимониным.

Максим Николаевич родился и провел детство в Подольске Московской области. В 1986 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу №14. После школы был призван на военную службу, после чего некоторое время продолжал служить по контракту, в т.ч. в составе воинского контингента в одной из зарубежных стран.

С середины 90-х годов проходил службу в знаменитом севастопольском подразделении ОМОН «Беркут», где зарекомендовал себя подготовленным воином, грамотным специалистом, прекрасным товарищем. Заслуженно и с гордостью носил краповый берет. После увольнения из подразделения работал на предприятиях города, в сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и был направлен в зону проведения СВО.Имея прекрасную военную подготовку, пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.