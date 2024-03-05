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«Погиб от ран, полученных в бою на Херсонском направлении». В Севастополе простились с героем СВО

«Погиб от ран, полученных в бою на Херсонском направлении». В Севастополе простились с героем СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:25 05.03.2024

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта Дениса Меркулова.

Денис Евгеньевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №41, затем ПТУ №3. После срочной военной службы Денис работал сварщиком на предприятиях Севастополя. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Погиб от ран, полученных в бою на Херсонском направлении». В Севастополе простились с героем СВО

Денис Меркулов скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!

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