«Погиб от ран, полученных в бою на Херсонском направлении». В Севастополе простились с героем СВО

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта Дениса Меркулова.

Денис Евгеньевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №41, затем ПТУ №3. После срочной военной службы Денис работал сварщиком на предприятиях Севастополя. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Денис Меркулов скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!