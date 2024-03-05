«Погиб от ран, полученных в бою на Херсонском направлении». В Севастополе простились с героем СВО

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта Дениса Меркулова.
Денис Евгеньевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №41, затем ПТУ №3. После срочной военной службы Денис работал сварщиком на предприятиях Севастополя. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Денис Меркулов скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!
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