Погибли четверо и 21 человек травмирован - неделя на дорогах Крыма
источник иллюстрации: РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 22.12.2025

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение. Об этом сообщил в республиканской ГАИ.

В период с 15 по 21 декабря 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 21 ДТП, в которых четверо погибли и 21 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пять несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.

Узнайте больше:  На этой неделе в Крым придёт похолодание

Также сотрудники дорожной полиции пресекли 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ГАИ.

Неделей ранее на дорогах Крыма было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 10

