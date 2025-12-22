Погибли четверо и 21 человек травмирован — неделя на дорогах Крыма

В период с 15 по 21 декабря 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 21 ДТП, в которых четверо погибли и 21 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пять несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что с участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.

Также сотрудники дорожной полиции пресекли 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ГАИ.

Неделей ранее на дорогах Крыма было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек.

источник: РИА Новости Крым