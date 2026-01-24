Погода на выходные в Крыму — ледяные дожди и гололедица

События в атмосфере будут разворачиваться по таким русским температурным горкам или ломаной термической линии, — отметил он.

В субботу, по прогнозу синоптика, погода ухудшится.

Дело в том, что циклоническая депрессия, впитав в себя черноморскую влагу, получит дополнительный импульс к своему углублению. Соответственно, в течение дня будет облачно, временами осадки, причем это будет дождь. Ледяной дождь на севере, на северо-западе — со снегопадами. Соответственно будут гололедные явления, налипание мокрого снега или какие-то отложения льда диаметром до 1-4 мм, — разъяснил специалист.

Тишковец добавил, что в ночные часы температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем 0…+5, +1…6. На Южном берегу Крыма — до +7 градусов с дождями.

В воскресенье ожидается проваливание холодной фронтальной системы, поэтому осадки примут локальный скоротечный характер в смешанном агрегатном состоянии, но уже заметно меньше интенсивности. Под утро температура воздуха составит -2…+3 градуса, а днем максимум 0…+5, +1…+6, опять же на побережье Крыма до +7 градусов, — рассказал метеоролог.

Он подчеркнул, что особенно ненастным будет первый день выходных, суббота, когда ожидаются наиболее интенсивные осадки.

источник: РИА Новости Крым